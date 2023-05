Beloftevolle signalen voor Pharming

We maken ons niet ongerust over de tijdelijk haperende verkoop van Ruconest en zijn positief over de eerste verkoopindicaties over Joenja.

Pharming boekte in het eerste kwartaal een omzet van 42,5 miljoen dollar, een onverwachte daling met 8,8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat is een gevolg van tijdelijke terugbetalingsproblemen voor sommige patiënten met een overheidsverzekering. Die problemen zijn intussen opgelost, en sindsdien herstelde de verkoop, terwijl onderliggend de vraag naar Ruconest sterk bleef. Pharming verwacht daarom beterschap in het tweede kwartaal en rekent voor het volledige jaar nog steeds op een lage enkelcijferige omzetgroei voor Ruconest (205,6 miljoen dollar in 2022).

Nauwelijks twee weken na de Amerikaanse goedkeuring van Joenja, de commerciële naam voor leneolisib, bij patiënten van twaalf jaar en ouder met de zeldzame immuunziekte APDS, startten de eerste commerciële leveringen. Intussen krijgen 23 patiënten het eerste werkzame medicijn toegediend en terugbetaald.

Pharming investeerde stevig in de uitbreiding van het verkoopteam om de marktlancering van Joenja te ondersteunen. Daarom zorgde de omzetdaling in combinatie met de toegenomen kosten voor een nettoverlies van 12,2 miljoen dollar in het eerste kwartaal in het eerste kwartaal, tegenover nog een nettowinst vorig jaar van 3,5 miljoen. De kaspositie daalde van 208,7 miljoen dollar eind 2022 tot 184,8 miljoen.

In het tweede kwartaal start een kleine fase III-studie met lenolisib in Japan, ter voorbereiding van een goedkeuringsaanvraag. In de tweede jaarhelft is het onder meer uitkijken naar de goedkeuringsbeslissing voor Joenja door het Europese geneesmiddelenbureau EMA en de aankondiging van bijkomende indicaties waarin leneolisib zal worden getest. Het investeringsfonds RTW Investments meldde onlangs een belang van 5,05 procent te hebben opgebouwd in Pharming.

Conclusie

Het aandeel van Pharming reageerde initieel fors negatief op het kwartaalrapport, maar maakte intussen het verlies gedeeltelijk goed. We maken ons niet ongerust over de tijdelijk haperende verkoop van Ruconest en zijn positief over de eerste verkoopindicaties over Joenja. We behouden het koopadvies.





Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 1,10 euro

Ticker: PHARM NA

ISIN-code: NL0010391025

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 722 miljoen euro

K/w 2022: 54

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: +48%

Koersverschil sinds jaarbegin: -4%

Dividendrendement: –