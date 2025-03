Belggers zijn te pessimistisch over Fugro

De bodemonderzoeker Fugro presteert goed, maar de verzwakte Noord-Amerikaanse markt zet de groei op korte termijn onder druk.

Het vierde kwartaal is beter verlopen dan verwacht. Tegen een lastige vergelijkingsbasis wist het bedrijf de omzet met 1,8 procent op te voeren naar 587,8 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebit) steeg met 11,8 procent naar 71,8 miljoen euro, wat een margeverbetering impliceert.

Over 2024 kwam de omzet uit op 2,3 miljard euro, een organische groei van 3,6 procent. Met een bedrijfsresultaat van 314,6 miljoen euro (+24,8%) steeg de ebit-marge (bedrijfswinst/omzet) van 11,5 naar 13,8 procent. Fugro had een ebit-marge van circa 13 procent in het vooruitzicht gesteld. Onder de streep resteert een nettowinst van 274 miljoen euro, of 2,44 euro per aandeel (+7,5%). Een meevaller is de bijna verdubbeling van het dividend naar 0,75 euro per aandeel.

Voor 2025 verwacht Fugro een omzetstijging, waarbij de afgekoelde Noord-Amerikaanse offshore windmarkt vooral in de eerste jaarhelft de groei drukt. De ebit-marge valt dit jaar ruim binnen de doelstelling van 11 à 15 procent.

De koers van Fugro is flink gedaald uit zorgen over een vertraging in offshore wind, de belangrijkste groeimarkt. In Noord-Amerika zijn door de machtswisseling in het Witte Huis diverse projecten in de koelkast gezet. In andere regio’s merkt Fugro dat ontwikkelaars van windparken op zee selectiever zijn vanwege de gestegen kosten en de krapte in de toeleveringsketen.

Conclusie

Buiten de Verenigde Staten blijven overheden volgens Fugro echter werken aan de uitbreiding van de offshore windcapaciteit. De Amerikaanse offshore windmarkt vertegenwoordigt minder dan 8 procent van de omzet. Dankzij de brede omzetspreiding kan Fugro de vertraging daar goed opvangen, hoewel de omzetgroei waarschijnlijk vertraagt. Tegen 6,5 keer de winst zijn beleggers te pessimistisch over de marktvooruitzichten en blijft het positieve advies overeind.



koopwaardiggemiddeld1B13,84 euroFUR NANL00150003E1Euronext Amsterdam1,60 miljard euro6,5-33%-19%5,4%