Bayer heeft een beperkt herstelpotentieel

Er zijn weinig bedrijven waarvoor de lat in het huidige cijferseizoen zo laag ligt als Bayer. Het Duitse conglomeraat heeft in het najaar de ebitda-prognose voor 2024 al verlaagd van 11,0 naar circa 10,5 miljard euro.

Bovendien is het al enkele jaren duidelijk dat 2025 als gevolg van patent-expiraties een lastig jaar wordt. Vorig jaar kreeg Bayer al te maken met concurrentie voor de bloedverdunner Xarelto. In het derde kwartaal daalden de verkopen van het middel met 24 procent tot 802 miljoen euro. Hoewel de afzet van andere middelen zoals Nubeqa tegen prostaatkanker stevig toeneemt, is het onvermijdelijk dat de omzet in het farmasegment met 5 à 10 procent afneemt in 2025. Dat komt hard aan, aangezien de aangepaste ebitda-marge van deze divisie van circa 27 procent beduidend hoger ligt dan het concerngemiddelde van 22 procent. De kans is dan ook groot dat Bayer bij de presentatie van de jaarcijfers op 5 maart voorsorteert op een omzet en ebitda die hooguit in lijn liggen met die van vorig jaar. Beleggers zijn met een koersdaling van 25 procent over het afgelopen jaar al een flink eind vooruit gelopen op een mager jaar.

Conclusie

De afgelopen weken is het aandeel zelfs gestegen door enkele kleine opstekers in glyfosaat-rechtszaken en doordat beleggers meer aandacht krijgen voor de pijplijn. De omslag in het beleggerssentiment en het vooruitzicht van een bescheiden resultaatverbetering na dit jaar zijn aanleiding om het advies te verhogen naar houden. Het rendementspotentieel op de langere termijn is echter zeer beperkt. Bayer heeft moeite om de nettoschuldpositie van 35 miljard euro terug te dringen. Bovendien heeft topman Bill Anderson het aandeel beroofd van fantasie met de keuze om het bedrijf niet op te splitsen. Voorlopig weinig structureel herstelpotentieel dus.

Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 21,78 euro

Ticker: BAYN GR

ISIN-code: DE000BAY0017

Markt: Frankfurt

Beurskapitalisatie: 21,47 miljard euro

K/w 2024:

Verwachte k/w 2025: 5

Koersverschil 12 maanden: -25%

Koersverschil sinds jaarbegin: +12%

Dividendrendement: 0,4%