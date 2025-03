Basic-Fit is een koopje na de koersval

Na de jaarcijfers donderde de koers van Basic-Fit 20,5 procent lager door een strategie-aanpassing in 2025 en 2026. Desondanks blijft het aandeel erg kansrijk.

Basic-Fit eindigde 2024 met 1.575 clubs (+12%). Ook het ledenaantal groeide vorig jaar met 12 procent aan, tot 4,25 miljoen. De eerste twee maanden van 2025 kwamen er alweer 202.000 leden bij. Na een omzetstijging van 16 procent in 2024, tot 1,215 miljard euro, mikt Basic-Fit dit jaar op 13 à 17 procent omzetgroei.

Die cijfers vielen ietwat tegen, maar de verrassing was vooral de strategie-update. Basic-Fit wil op de lange termijn nog steeds meer dan 3.000 vestigingen, maar tot en met 2026 wil het concern zich vooral financieel versterken. De verhouding nettoschuld/ebitda moet van 2,6 eind 2024 naar minder dan 2,0.

Tegelijk investeert Basic-Fit om meer locaties 24 uur per dag open te krijgen. In de Benelux is 75 procent onbemand open, met cameratoezicht via een beveiligingskamer op afstand. Ook in Spanje en Duitsland verruimt Basic-Fit de onbemande openingstijden. Met 858 clubs is Frankrijk met afstand Basic-Fits grootste markt, waar het niet is toegestaan onbemand open te zijn. Wel heeft de sportschoolketen er in de tweede helft van 2024 een succesvolle proef gedaan met 75 clubs die bemand 24 uur per dag open waren. Die proef is in januari uitgebreid tot 333 clubs. De extra kosten van 35 miljoen euro voor de ruimere openingstijden, voornamelijk aan personeel in Frankrijk, moeten in 2026 terugverdiend zijn dankzij extra leden.

Voorts worden in de tweede helft van 2025 meer details bekend over het franchiseplatform dat Basic-Fit zal lanceren.

Conclusie

De winstontwikkeling zal de komende jaren sneller gaan dan de omzetgroei. Het aandeel winstgevende locaties moet oplopen van 75 procent begin 2025 naar 90 procent begin 2027. Bij een geschatte winst per aandeel van 1,15 euro voor 2025 en een koers-winstverhouding (k/w) van 15,5 blijft het koopadvies staan.

Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 18,40 euro

Ticker: BFIT NA

ISIN-code: NL0011872650

Markt: Amsterdam

Beurskapitalisatie: 1,21 miljard euro

K/w 2024: –

Verwachte k/w 2025: 15,5

Koersverschil 12 maanden: -7%

Koersverschil sinds jaarbegin: -19%

Dividendrendement: –