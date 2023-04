Basic-Fit heeft coronacrisis uitgezweet

Basic-Fit is een groeibedrijf, maar is na de koersstijging van de voorbije weken verre van goedkoop.

In 2022 groeide het aantal nieuwe vestigingen van de uitbater van fitnesscentra met 185 tot 1.200 (+18%). Dat hadden er meer kunnen zijn, maar Basic-Fit kreeg af te rekenen met vertragingen bij het verkrijgen van bouwvergunningen. De grootste groei was er in Spanje (+61%) en in Frankrijk (+23%). Dat zal ook in 2023 zo zijn. Vorig jaar werden voor het eerst drie clubs in Duitsland geopend. De groep mikt voor dit jaar op minstens 200 nieuwe clubs. De langetermijndoelstelling van 200 tot 300 nieuwe openingen per jaar blijft overeind. Na tien weken in 2023 stond de teller al op 64 bijkomende vestigingen.

Het ledenbestand van Basic-Fit steeg vorig jaar met 51 procent naar 3,35 miljoen. Medio maart was dat cijfer aangegroeid tot 3,58 miljoen. Een kanttekening daarbij is dat het eerste kwartaal altijd het sterkste van het jaar is. De groepsomzet kwam vorig jaar met 794,6 miljoen euro net iets onder de consensus uit. De onderliggende bedrijfskasstroom (ebitda) lag er met 203,8 miljoen euro iets boven. De ebitda-marge klom naar 25,6 procent tegenover 9,3 procent een jaar eerder. De nettowinst zonder eenmalige elementen bedroeg 11,3 miljoen euro of 0,17 euro per aandeel, tegenover een verlies van 1,49 euro per aandeel een jaar eerder. De nettoschuld dikte aan van 548 naar 694 miljoen euro. Er komt op korte termijn geen nieuwe kapitaalverhoging.

Basic-Fit verwacht dit jaar de omzetkaap van 1 miljard euro te ronden, wat een groei met minstens 20 procent impliceert. Het management geeft geen voorspellingen over de winstgevendheid, maar met een toegenomen schaalgrootte en lagere kosten moet een ebitda-groei met 40 procent mogelijk zijn.

Conclusie

We mikken voor 2023 op een winst zonder eenmalige elementen van 0,51 euro per aandeel. Basic-Fit is een groeibedrijf, maar is na de koersstijging van de voorbije weken verre van goedkoop. Het valt af te wachten hoe de consumenten de doorgevoerde prijsverhogingen zullen verteren in het geval van een recessie. We behouden het advies.





Advies: houden/afwachten

Risico: hoog

Rating: 2C

Koers: 36,66 euro

Ticker: BFIT NA

ISIN-code: NL0011872650

Markt: Amsterdam

Beurskapitalisatie: 2,42 miljard euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: 35

Koersverschil 12 maanden: -12%

Koersverschil sinds jaarbegin: +50%

Dividendrendement: –