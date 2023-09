ASML blijft een winnaar op de lange termijn

De koers van het aandeel ASML is sinds de top van midden juli met zowat 20 procent gedaald, maar noteert nog ruim 20 procent hoger dan twaalf maanden geleden. In de halfgeleiderindustrie kunnen de prestaties in de verschillende niches grondig verschillen. Zo blijft de vraag naar halfgeleiders voor de autosector en kunstmatige intelligentie (AI) heel groot, maar bij de consumentenelektronica (onder andere smartphones) gaan de zaken minder goed. Die gedaalde vraag sijpelt door naar de markt van processors en geheugenchips. Halfgeleiderproducenten bouwen dan ook hun voorraden af, voor ze nieuwe produceren. Ook de bestellingen bij de foundries, die in onderaanneming halfgeleiders produceren, nemen af. Dat zijn de klanten van ASML.

In het tweede kwartaal kwam bijna een kwart van de omzet uit China, tegenover 10 procent een jaar eerder. De reden is dat het binnenkort verboden wordt de meest geavanceerde technologie naar China te exporteren. De Nederlandse regering besliste onder druk van de Verenigde Staten dat ASML toestemming moet vragen voor de uitvoer van zijn machines. Op de korte termijn is er geen probleem, want ASML kreeg alle gevraagde exportvergunningen tot eind 2023. Die heeft het nodig om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen. De kans dat ASML volgend jaar nog zijn meest geavanceerde DUV-systemen naar China mag exporteren, is klein.

Die politiek kan zich op termijn tegen het Westen keren. China zal er noodgedwongen alles aan doen om zelfvoorzienend te worden. De chipbedrijven voeren elk jaar hun uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling op. Ook de grote Chinese technologiebedrijven willen voor hun halfgeleiders minder afhankelijk worden van het Westen. Bedrijven als Alibaba, Tencent, Baidu en ByteDance hebben er ook belang bij lokaal te kunnen shoppen en niet langer de grillen van het Westen te moeten ondergaan.

ASML verwacht dat het gedeeltelijk wegvallen van zijn Chinese klanten weinig impact zal hebben op de vraag. Het bedrijf wijst daarvoor naar het orderboek, dat in het tweede kwartaal met 4,5 miljard euro aandikte, naar een record van 38 miljard euro aan bestellingen. Dat geeft ASML een voldoende grote buffer om een korte periode met voorzichtiger klanten door te komen. Dankzij het goed gevulde orderboek en de Chinezen die versneld hun boodschappenlijstje afwerkten, kon ASML de omzetverwachtingen voor dit jaar optrekken. Aanvankelijk mikte het bedrijf op een groei van 25 procent, maar volgens de nieuwe prognose zal dat veeleer 30 procent zijn. De langetermijnprognoses blijven gehandhaafd op 30 tot 40 miljard euro omzet tegen 2025, oplopend naar 44 tot 60 miljard in 2030. De marges zullen geleidelijk toenemen naar 54 tot 60 procent. Structurele trends als kunstmatige intelligentie, elektrificatie en de energietransitie garanderen een grote vraag naar chipmachines.





Conclusie

Topman Peter Wennink maakt zich weinig zorgen over het uitstel van de orders, en wij ook niet. ASML’s cyclische karakter en de tegenwind in de macro-economische omgeving mag de aandacht niet afleiden van de dominante marktpositie en de uitstekende vooruitzichten op de lange termijn. We mikken voor de rest van dit decennium op een jaarlijkse gemiddelde omzetgroei van minstens 10 procent. We hebben tijdig het advies verlaagd, maar na de gevoelige terugval van de voorbije maanden is er weer ruimte voor een adviesverhoging.





Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 553,90 euro

Ticker: ASML NA

ISIN-code: NL0010273215

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 223,2 miljard euro

K/w 2022: 29,5

Verwachte k/w 2023: 28,5

Koersverschil 12 maanden: +26%

Koersverschil sinds jaarbegin: +10%

Dividendrendement: 1,1%