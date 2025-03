Albemarle wordt stilaan een overnamekandidaat

Lithium is een essentiële grondstof voor batterijen van auto’s, laptops, smartphones en powerbanks. Van die verwachtingen zit niets verrekend in de koers van Albemarle.

Albemarle Corporation is een wereldwijde producent van hoogwaardige speciaalchemische materialen. Als ‘s werelds grootste producent van lithium wordt de prominente positie van Albemarle versterkt door de toegenomen vraag naar batterijen voor elektrische voertuigen. Het bedrijf heeft de afgelopen 29 jaar elk jaar zijn dividend opgetrokken. Alleen is van die stabiliteit de jongste jaren weinig te merken, eerst door de gigantische opstoot en daarna door de vrije val van de lithiumprijs. Maar lithium is een van de cruciale grondstoffen voor de energietransitie.

De vierdekwartaalcijfers brachten weinig vreugde voor de aandeelhouders. De aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) kwam uit op 251 miljoen dollar, in lijn met de verwachtingen. Voor de sterkste volumegroei zorgde Energy Storage (+26%). Die afdeling leverde vorig jaar 60 procent van de omzet. Op jaarbasis boekte Albemarle een ebitda van 1,14 miljard dollar op een jaaromzet van 5,4 miljard dollar (nog 9,6 miljard in 2023). Vanaf de piekkoers van 325 dollar in 2022 dook het aandeel onlangs onder 70 dollar, of een verlies van ruim drie kwart van de beurswaarde.

De lithiumprijs is na een waanzinnige klim in 2021 en 2022 in het najaar van 2024 met 80 procent teruggevallen. In de eerste helft van 2023 kreeg Albemarle gemiddeld nog 25 dollar per kilogram, nu amper meer dan 10 dollar. Uitgaand van 10 à 11 dollar mikt Albemarle voor dit jaar opnieuw op een vergelijkbare ebitda van 1,14 miljard dollar. Kostenbesparingen van 300 à 400 miljoen dollar moeten het resultaat op break-even doen landen.

Conclusie

Lithium is een essentiële grondstof voor krachtige batterijen van auto’s, laptops, smartphones en powerbanks. Van die verwachtingen zit momenteel niets verrekend in de koers, die naar 1,1 keer de boekwaarde is teruggevallen. Dit zijn waarderingsniveaus waardoor het bedrijf stilaan een overnamekandidaat wordt.



Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B



Koers: 72,19 dollar

Ticker: ALB US

ISIN-code: US0126531013

Beurs: New York

Beurswaarde: 8,41 miljard dollar

Verwachte k/w 2024: –

Verwachte k/w 2025: –

Koersverschil 12 maanden: -47%

Koersverschil sinds jaarbegin: -20%

Dividendrendement: 2,3%