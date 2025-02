AkerBP verhoogt opnieuw zijn dividend

De Noorse olie-en gasproducent blikt tevreden terug op 2024. De gemiddelde dagproductie bedroeg in het vierde kwartaal 449.200 vaten olie-equivalent per dag. Dat was beter dan verwacht. In het derde kwartaal was dat 414.700 vaten en in het vierde kwartaal een jaar eerder 444.300 vaten.

Op jaarbasis kwam de productie uit aan de bovengrens van de vooropgestelde vork van 430.000 à 440.000 vaten olie-equivalent per dag en van de initiële jaarverwachting van 410.000 à 440.000 vaten. Het jaarcijfer betekent wel een daling met 3,9 procent tegenover het recordjaar 2023.

De totale productiekostprijs per vat olie-equivalent was met 5,7 dollar uiterst laag (6,6 dollar in het derde kwartaal), waardoor het jaarcijfer tegenover 2023 onveranderd op 6,2 dollar bleef, en onder de verwachte 6,5 dollar. Met een zeer lage emissie van 2,5 kilogram CO2 per vat olie-equivalent is het bedrijf ook een koploper onder de olie- en gasproducenten wereldwijd.

De gemiddelde gerealiseerde olieprijs bedroeg 74,1 dollar per vat in het vierde kwartaal, 7,7 procent lager dan in het vorige kwartaal (-1,8% op jaarbasis tot 80,1 dollar), terwijl de gasprijs met 24,4 procent steeg tot 79 dollar per vat olie-equivalent (-15,3% op jaarbasis tot 62,9 dollar).

De kwartaalomzet steeg met 7,3 procent, tot 3,07 miljard dollar. Dat was 13,7 procent minder dan in het vierde kwartaal van 2023. Op jaarbasis was er een terugval met 9,4 procent, tot 12,4 miljard dollar.

De operationele winst klom van 1,7 miljard naar 2,08 miljard dollar (+22,7%), maar zakte op jaarbasis met 8,1 procent, tot 8,26 miljard. De nettojaarwinst klom van 1,34 miljard dollar naar 1,83 miljard. De operationele kasstroom steeg van 5,4 miljard dollar in 2023 naar een record van 6,4 miljard.

In lijn met het strategisch plan verwacht AkerBP dat de productie in 2025 daalt tot 390.000 à 420.000 vaten olie-equivalent per dag. Ook in 2026 zou er een lichte terugval zijn, maar vanaf 2027 brengen nieuwe projecten weer groei. De ontwikkeling ervan zit op schema. In 2028 kan de gemiddelde dagproductie voor het eerst boven 500.000 vaten olie-equivalent uitkomen, en minstens dat niveau verwacht AkerBP tot na 2030 te kunnen aanhouden. Er zijn bovendien nog groei-opties.

De totale productiekostprijs zal in 2025 in de buurt van 7 dollar per vat olie-equivalent komen. De kapitaalinvesteringen voor de nieuwe projecten lopen op tot 5,5 à 6 miljard dollar (4,8 miljard in 2024) en er wordt 450 miljoen voorzien voor exploratie naar nieuwe bronnen. De financiële positie blijft sterk, ondanks de stijging van de nettoschuldpositie met 0,8 miljard dollar het voorbije jaar, tot een heel beheersbare 3,9 miljard. De gemiddelde looptijd van de schuld is door de uitgifte en de terugkoop van obligaties in het najaar met drie jaar verlengd, tot negen jaar.

De sterke liquiditeitspositie van 7,5 miljard dollar (inclusief 3 miljard volledig ongebruikte kredietlijnen) laat naast de investeringen in nieuwe projecten onverminderd toe het dividend jaarlijks met minstens 5 procent te verhogen. Vorig jaar was er een toename met 9 procent, tot 2,4 dollar per aandeel bruto op jaarbasis. Dit jaar stijgt het kwartaaldividend vanaf het eerste kwartaal met 5 procent, tot 63 dollarcent bruto.

Conclusie

Het aandeel van AkerBP kende een goede jaarstart, maar plooide recentelijk wat terug door de dalende olieprijzen. Concrete akkoorden over een beëindiging van de oorlog in Oekraïne zouden de prijs tijdelijk onder druk kunnen zetten, maar veranderen niets aan de positieve vooruitzichten AkerBP. Het aandeel blijft koopwaardig.



koopwaardiggemiddeld: 1B

Koers: 237,8 NOK

Ticker: AKERBP NO

ISIN-code: NO0010345853

Markt: Oslo

Beurskapitalisatie: 150,2 miljard NOK

K/w 2024: 7,5

Verwachte k/w 2025: 8,5

Koersverschil 12 maanden: -9%

Koersverschil sinds jaarbegin: +7%

Dividendrendement: 11,7%