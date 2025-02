Ahold Delhaize is een defensief topaandeel

De supermarktgigant leverde weer nette en voorspelbare resultaten, hoewel de marges in de Verenigde Staten wat tegenvielen. De omzet steeg in het vierde kwartaal tot 23,3 miljard euro, goed voor een vergelijkbare groei (jaar op jaar) van 0,6 procent. Dat was 2,1 procent geweest zonder de desinvestering van FreshDirect, de sluiting van 32 onderpresterende Stop & Shop-winkels in november en de beëindiging van tabaksverkopen in Nederland.

Licht teleurstellend was de daling van de onderliggende ebit-marge (bedrijfswinst/omzet) met 0,2 procentpunt, tot 4,1 procent. Dat kwam door een daling in de VS tot 4,2 procent, terwijl Europa met 4,4 procent sterk presteerde. De online omzet steeg met slechts 5,8 procent, naar 2,6 miljard euro, gedreven door Europa (+10,9%). In de VS lag die door het wegvallen van FreshDirect 11,8 procentpunt lager. Bij Food Lion steeg de verkoop online met dubbele cijfers, waardoor de totale online verkoop in de VS maar met 0,9 procent zakte. In 2025 zal de groei online in de VS weer fors aantrekken.

De totale omzet kwam in 2024 uit op 89,4 miljard euro (+0,7%) en de aangepaste winst per aandeel op 2,54 euro.

Het overgenomen Roemeense Profi zal in 2025 zo’n 3,0 miljard euro extra omzet genereren, maar door extra financieringslasten nog geen extra winst opleveren. Tot en met 2028 wil Ahold Delhaize 5,0 miljard euro kosten besparen, waarvan minstens 1,25 miljard euro in 2025. Ook koopt het weer voor 1 miljard euro aandelen in.

Ahold Delhaize verwacht een midden tot hoog enkelcijferige groei van de winst per aandeel voor 2025, bij een winst per aandeel van 2,70 euro.

Conclusie

Met een koers-winstverhouding van 13,5 voor 2024 en bijna 13 voor 2025 ligt de waardering iets hoger dan de 11,5 gemiddeld van de afgelopen twee jaar. Dat lijkt redelijk correct. Het dividend werd met 6,4 procent verhoogd, tot 1,17 euro per aandeel, en geeft 3,5 procent dividendrendement. Ahold Delhaize is een defensieve topper voor de portefeuille.

Advies : houden/afwachten

: houden/afwachten Risico : laag

: laag Rating: 2A