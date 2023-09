Agnico-Eagle Mines is onze favoriete goudmajor voor de tweede jaarhelft

Ondanks een stijgende rente en een duurdere dollar blijft de goudprijs verbazend sterk. De beleggers laten de mijnaandelen echter nog links liggen. Dankzij de overname van mijnen van Yamana Gold kende Agnico-Eagle Mines (AEM) in het tweede kwartaal een recordoutput. Het grootste verschil is de bijdrage van Canadian Malartic, die stijgt van 50 naar 100 procent, nu AEM de enige eigenaar is.

Er waren ook tegenslagen. Door de bosbranden in Ontario en Québec in juni was bij verschillende mijnen een deel van de mijnschachten tijdelijk buiten gebruik. De verwerking van ertsen uit voorraad kon wel doorgaan. Een ongewoon grote migratie van rendieren in de provincie Nunavut leidde tot een lagere opbrengst bij Meliadine. Ook bij La Ronde en Detour Lake daalde de output en stegen de kosten door lagere grades. Variaties in de grades, en dus in de output en de kosten, zijn bij grote mijnen niet uitzonderlijk. Op groepsniveau kwam de output uit op iets meer dan 873.000 troyounce goud, tegenover 858.000 vorig jaar.

De totale productiekosten (AISC) bedroegen 1.150 dollar, tegenover 1.026 dollar een jaar eerder. Met een gemiddelde ontvangen goudprijs van 1.975 dollar per troyounce ligt de brutomarge per troyounce verkocht goud op 825 dollar. Dat is ver boven het sectorgemiddelde.

AEM gaf ook een update van het Odyssey-project, de ondergrondse uitbreiding van Canadian Malartic (CM). In Odyssey South is de productie al gestart. In 2024 zou het doel van 3.500 ton ertsen per dag haalbaar zijn. Tegen 2030 moet de output 200.000 troyounce hoger liggen dan nu. De levensduur van CM is verlengd van 2039 naar 2042 en de reserveschatting bedraagt nu 7 miljoen troyounce. AEM houdt vast aan de jaarprognoses van een output tussen 3,24 en 3,44 miljoen troyounce en een AISC tussen 1.140 en 1.190 dollar. Na de eerste jaarhelft is dat respectievelijk 1,65 miljoen troyounce en 1.138 dollar. Canadian Malartic zal de hele tweede jaarhelft bijdragen aan de productie, terwijl dat in het eerste semester maar één kwartaal was.

De inflatie blijft relatief hoog, maar de kosten stijgen minder dan vorig jaar. De productie- en de kostendoelstelling lijken haalbaar.

In Finland schrapte een lagere rechtbank een vergunning om bij Kittila tot 2 miljard ton ertsen per jaar te verwerken, waardoor de limiet nu weer 1,6 miljard ton bedraagt. AEM ging in beroep. Een hogere rechtbank doet in principe in het derde kwartaal een uitspraak.

Er kwam ook goed nieuws uit Australië van de Environmental Protection Authority van de staat Victoria. De bovengrondse ventilatoren bij Fosterville kunnen ’s nachts weer onbeperkt werken, waardoor de verwerkingscapaciteit weer naar omhoog kan. Het budget voor exploratie wordt in de tweede jaarhelft met 32 miljoen dollar opgetrokken na goede resultaten bij Detour, Meliadine, Kittila en Hope Bay. AEM realiseerde in het tweede kwartaal een vrije kasstroom van 300 miljoen dollar. Er is ook 900 miljoen dollar aan schulden terugbetaald. De nettoschuld zakte naar 1,51 miljard dollar. Het kwartaaldividend blijft 0,4 dollar en wordt op 15 september uitbetaald. Tegen de huidige koers bedraagt het rendement 3,4 procent.





Conclusie

In verhouding tot de marges die ze tegen de huidige goudprijs realiseren, waren de goudproducenten als groep zelden zo goedkoop als nu. Het aandeel van Agnico-Eagle Minex noteert tegen minder dan 9 keer de verwachte kasstroom, ver onder het historische gemiddelde. Nochtans zal de output de komende jaren stijgen, terwijl de kosten zullen dalen. In combinatie met een sterke balans en aantrekkelijke aandeelhoudersvergoedingen zijn alle bouwstenen er om van de komende jaren een succes te maken.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 49,03 dollar

Ticker: AEM US

ISIN-code: CA0084741085

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 24,32 miljard dollar

K/w 2022: 9,5

Verwachte k/w 2023: 19

Koersverschil 12 maanden: +21%

Koersverschil sinds jaarbegin: -5%

Dividendrendement: 3,3%