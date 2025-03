Agnico-Eagle Mines is de kampioen onder de goudmajors

Voor Agnico-Eagle Mines (AEM) was 2024 een recordjaar voor de omzet en de marges. Andere grote gouddelvers als Newmont en Barrick hadden het lastig om de kosten onder controle te houden.

De groep is in slechts vier landen actief en 91 procent van de output komt van Tier-1-locaties in Canada en Australië. Tellen we daar Finland bij, dan stijgt dat cijfer naar 97 procent.

In het vierde kwartaal produceerden de elf operationele mijnen van de groep samen 847.000 troyounce goud of 6 procent minder dan een jaar eerder. De gerealiseerde verkoopprijs lag met 2.660 dollar per troyounce 678 dollar hoger dan een jaar eerder. Dat leverde een omzet van 2,22 miljard dollar op of 27 procent meer dan een jaar eerder. De productiekosten klommen op jaarbasis 7 procent naar 1.316 dollar. Dat bracht de brutomarge per troyounce verkocht goud op een recordniveau van 1.344 dollar of 78 procent meer dan een jaar eerder. De vrije kasstroom nam toe naar 570 miljoen dollar tegenover 302 miljoen in dezelfde periode vorig jaar (+89%).

Over het volledige boekjaar 2024 lag de output met 3,49 miljoen troyounce iets hoger dan een jaar geleden (3,44 miljoen) en boven de verwachte 3,45 miljoen. De gemiddelde ontvangen goudprijs bedroeg 2.384 dollar, wat tegen een productiekostprijs van 1.239 dollar een marge van 1.145 dollar opleverde. AEM realiseerde een vrije kasstroom van 2,14 miljard dollar of 4,24 dollar per aandeel.

Er staan de komende jaren grote projecten op de agenda. De uitbreiding van Canadian Malartic en de plaatsing van een tweede schacht moeten de grootste ondergrondse mijn van Canada creëren. Ook bij Detour Lake kan een ondergrondse uitbreiding de jaarlijkse output na 2030 verhogen naar meer dan 1 miljoen troyounce. Andere geplande expansies zijn die van Meadowbank, Meliadine en Macassa.

De bewezen economisch ontginbare reserves bedragen nu 54,3 miljoen troyounce. In de minder zekere measured & indicated-categorie zit een bijkomende 43 miljoen troyounce. Samen met de stijgende goudprijs worden die reserves ook steeds meer waard.

AEM beschikte eind december over 926 miljoen dollar aan liquiditeiten, aangevuld met een kredietfaciliteit van 2 miljard dollar. De nettoschuld werd vorig jaar met 1,3 miljard dollar afgebouwd en bedraagt nog maar 217 miljoen dollar. Op basis van de huidige kasstromen zal AEM snel een nettocashpositie bereiken. De kapitaaluitgaven zullen in 2025 1,75 tot 1,95 miljard dollar bedragen.

AEM spendeerde vorig jaar 670 miljoen dollar aan dividenduitkeringen (1,6 dollar per aandeel) en kocht voor 1,75 miljard dollar eigen aandelen in. De komende jaren ligt de focus op het verlengen van de levensduur van de mijnen. Grote overnames zitten dus niet in de kaarten.

AEM mikt tussen 2025 en 2027 op een stabiele output. Voor dit jaar wordt van een productie van 3,3 tot 3,5 miljoen troyounce vooropgesteld. De productiekosten worden geacht met 3 procent toe te nemen (1.250 tot 1.300 dollar) en ook dat is een stuk beter dan bij de concurrentie.

Conclusie

AEM heeft van alle goudmajors veruit de beste koersprestatie neergezet. Dat heeft de groep te danken aan een strikte kostencontrole. Er zit nog meer in het vat, want de goudprijs ligt beduidend boven die van vorig jaar met slechts een kleine toename van de kosten. Gecombineerd met het effect van de aandeleninkopen kan de vrije kasstroom per aandeel gemakkelijk nog eens met 40 procent toenemen. AEM is niet goedkoop, maar verdient een premie door de kwaliteit van de activa en blijft dan ook een basiswaarde in elke goudportefeuille.



koopwaardiggemiddeld1B97,03 dollarAEM USCA0084741085New York Stock Exchange49,4 miljard dollar2320,5+80%+28%1,6%