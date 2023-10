2024 wordt overgangsjaar voor ASML

De chipmarkt is flink afgekoeld en dat laat zich voelen in een flinke daling van het aantal bestellingen.

Reden tot ongerustheid is er niet, want de vooruitzichten op de lange termijn blijven uitstekend. Het meest in het oog springende cijfer was dat van het aantal nieuwe orders. Die bleven steken op 2,6 miljard euro, terwijl gemiddeld op 4,4 miljard euro werd gerekend. In het tweede kwartaal liet ASML nog voor 4,5 miljard euro aan nieuwe bestellingen bijschrijven, terwijl dat in dezelfde periode een jaar eerder nog 8,9 miljard euro was. Het goede nieuws is dat ASML nog voor meer dan 35 miljard euro aan orders heeft uitstaan.

Het lage cijfer geeft aan dat de bestellingen werden uitgesteld, maar niet geannuleerd. Dat komt omdat klanten als TSMC, Samsung en Intel een versnelling lager schakelen. Omdat verschillende eindmarkten het wat laten afweten – onder meer de consumentenelektronica – is er geen haast bij om de productiecapaciteit van hun fabrieken uit te breiden en werden bestellingen uitgesteld.

De groepsomzet lag met 6,7 miljard euro (+15,5% op jaarbasis) wel in lijn met de verwachtingen. De nettowinst van 4,81 euro per aandeel kwam zelfs flink boven de gemiddelde prognose van 4,58 euro per aandeel uit. ASML gaat voor het volledige boekjaar nog steeds uit van een omzetgroei met 30 procent. Maar het bedrijf geeft aan dat 2024 een overgangsjaar wordt. Klanten verwachten een bodem van de cyclus in het vierde kwartaal, maar de vraag is hoe snel de markt weer zal aantrekken. ASML mikt daarom conservatief op een gelijkblijvende omzet in 2024. De langetermijnprognoses blijven wel gehandhaafd. Die gaan uit van een omzet tussen 30 en 40 miljard euro in 2025 en 44 tot 60 miljard euro in 2030, bij stijgende marges.

Een opvallend cijfer in het derde kwartaal was dat van de verkoop van machines aan Chinese klanten. Die stonden het voorbije kwartaal in voor maar liefst 46 procent van de omzet tegenover 24 procent in het tweede kwartaal en maar 15 procent een jaar eerder. Dat heeft te maken met de nakende exportbeperkingen voor diverse types machines, die op 1 januari 2024 van kracht worden. Tot dan mag ASML nog zonder speciale vergunningsplicht DUV-chipmachines leveren. De uitvoer van de meest geavanceerde EUV-machines werd al langer aan banden gelegd. ASML maakt zich sterk dat de uitvoerbeperkingen geen financiële gevolgen zullen hebben. Halfgeleiders moeten worden geproduceerd met de daarvoor geschikte machines. In welk land dat gebeurt, maakt voor ASML in principe niets uit.

ASML keerde in augustus al een tussentijds dividend van 1,45 euro per aandeel uit en op 10 november volgt een nieuwe uitkering voor hetzelfde bedrag. Er werd in het derde kwartaal ook voor 100 miljoen euro eigen aandelen ingekocht. De kaspositie was eind september gedaald naar net geen 5 miljard dollar.

Conclusie

We verlagen de winstprognose voor het lopende boekjaar voorzichtigheidshalve van 20 naar 19,5 euro per aandeel. De verwachting voor 2024 gaat van 24 naar 22,5 euro per aandeel. Tegen 24 keer de verwachte winst is het aandeel gezien de vooruitzichten op de langere termijn niet overdreven duur. Op de korte termijn kan ASML, gezien het verwachte overgangsjaar, een pas op de plaats maken, maar het koopadvies houdt wel stand.





Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 555,90 euro

Ticker: ASML NA

ISIN-code: NL0010273215

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 230,9 miljard euro

K/w 2022: 28

Verwachte k/w 2023: 24

Koersverschil 12 maanden: +37%

Koersverschil sinds jaarbegin: +7%

Dividendrendement: 1,1%