Bedrijven met een negatieve impact op het klimaat worden het vaakst uitgesloten uit de investeringsportefeuilles van financiële groepen. Wapens en tabak zijn ook vaak een no-go. Dat schrijft de Financial Times op basis van bevindingen van een coalitie van non-profitorganisaties.

Wanneer bedrijven niet toegelaten worden tot investeringsportefeuilles, gaat het in 40 procent van de gevallen om ondernemingen met een negatieve impact op het klimaat. Ongeveer 17 procent van de uitsluitingen is ingegeven door zorgen over bedrijven die betrokken zijn bij de productie van wapens, terwijl tabak goed is voor 12 procent.

De coalitie van ngo’s, waaronder Friends of the Earth Netherlands, Fair Finance International en het Nederlandse onderzoeksbureau Profundo, keek naar uitsluitingen door ongeveer 150 pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en banken. Het stelde een lijst samen van 4.532 bedrijven die zijn uitgesloten door 87 financiële instellingen in zestien landen. Het uiteindelijke aantal omvat ook afzonderlijk genoteerde dochterondernemingen.

De groepen achter het onderzoek hopen naar eigen zeggen dat de lijst extra druk zal uitoefenen op de geïdentificeerde bedrijven om hun praktijken te veranderen.

Oliebedrijven

Poongsan Corporation uit Zuid-Korea blijkt een van de minst geliefde aandelen te zijn. Liefst 75 investeerders en banken noemen het bedrijf vanwege zijn betrokkenheid bij de productie van omstreden wapens, zoals clusterbommen. Op de tweede plaats komt het Amerikaanse defensiebedrijf Northrop Grumman, gevolgd door het Indiase industriële conglomeraat Larsen & Toubro.

Ook oliebedrijven worden vaak uitgesloten. Bedrijven uit die sector die het vaakst ontbreken in portefeuilles, zijn Cenovus Energy, Suncor en ExxonMobil. Fossielebrandstofbedrijven worden in het onderzoek opgenomen in zowel de categorie klimaat als categorieën die betrekking hebben op schendingen van de mensenrechten.

Meest uitgesloten bedrijven per categorie Klimaat: 1. Cenovus Energy 2. Suncor 3. China Energy 4. ExxonMobil 5. Shandong Energy Omstreden wapens (clusterbommen, nucleaire): 1. Poongsan 2. Northrop Grumman 3. General Dynamics 4. Larsen & Toubro 5. LigNex1 Tabak: 1. Philip Morris 2. Altria Group 3. British American Tobacco 4. Imperial Brands 5. Japan Tobacco Mensenrechten: 1. Energy Transfer 2. Vale 3. Walmart 4. OCP Group 5. ConocoPhillips Bedrijfspraktijken (corruptie, belastingontduiking): 1. JBS 2. Gazprom 3. Elbit Systems 4. China National Petroleum Corporation (CNPC) 5. Kangmei Pharmaceutical

Moeilijk te verkopen

Er is ook een toename van investeerders die plannen aankondigen om zich terug te trekken uit bedrijven met een intensief gebruik van fossiele brandstoffen. ABP, een van ’s werelds grootste pensioenfondsen, verkocht in 2021 zijn belangen in fossielebrandstofbedrijven, eerder dit jaar deed de Church of England een vergelijkbare aankondiging. Uit de pensioensfondsen van de Anglicaanse Kerk, goed voor een waarde van 13 miljard pond, verdwijnen straks de posities in meer dan tien grote oliemaatschappijen, waaronder Exxon en Shell.

Sommige investeerders maken zich de jongste jaren zorgen over de financiële risico’s van de klimaatverandering, en vrezen dat bedrijven die zich niet voorbereiden op de overgang naar een groenere economie, moeilijk te verkopen zullen zijn. Het onderzoek geeft aan dat financiële groepen blijven letten op ESG-vragen (milieu, sociaal en governance) bij hun beslissingen.

