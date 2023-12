De glazen bol: Julien-Pierre Nouen (Lazard Frères Gestion) ziet de obligatiemarkt de komende maanden vrij volatiel blijven

Trends.be laat tijdens de jaarwisseling beursstrategen vooruitblikken op het komende economische jaar.

Vandaag: de prognoses van Julien-Pierre Nouen, directeur economische studies en gemengd beheer bij Lazard Frères Gestion.

1) Waar gaat de rente naartoe? Welke impact heeft dat op uw verwachtingen voor de economische groei?

“In september en oktober verwachtten de markten nog ‘een hogere rente voor een langere tijd’. Maar in november en december keerde het tij. De Fed-vergadering van 13 december was een belangrijk keerpunt. Voorzitter Jerome Powell zei duidelijk dat de renteverhogingen voorbij waren en dat het Federal Open Market Committee nu zou praten over renteverlagingen. Wij denken dat de rente in oktober haar hoogtepunt heeft bereikt en in 2024 verder zal dalen. Maar de rente daalde zo snel in november en begin december, dat we op korte termijn voorzichtig blijven. De markt verwacht nu al een zeer aanzienlijke rentedaling in 2024, terwijl de inflatie hoog blijft. Daarom kan de obligatiemarkt de komende maanden vrij volatiel blijven. We blijven ook voorzichtig over het risico op een recessie, waardoor de spreads zouden kunnen toenemen, zelfs als de recessie gematigd blijft.”

2) Liggen de verwachtingen voor de bedrijfswinsten te hoog? Zullen bedrijven over de lat gaan? Welke rendementen verwacht u voor aandelen?

“Nu de wereldeconomie met onzekerheden kampt, roepen de verwachtingen ten aanzien van bedrijfswinsten veel vragen op. In Europa wordt een winststijging van 5 procent verwacht, terwijl de groei van de bedrijfswinsten wereldwijd zou uitkomen op 9,5 procent. De verwachte marges stijgen dus, ook al zijn ze al erg hoog. Ondanks die optimistische voorspellingen verwachten het IMF en de OESO de zwakste wereldwijde groei in twee decennia en een vertraging van de inflatie. Die situatie lijkt nauwelijks te stroken met de omzetgroei van bedrijven.

“Bovendien verslechteren de economische indicatoren, met een recessie in Europa en een groeivertraging in China. In de Verenigde Staten blijft de situatie vooralsnog stabiel. Daarnaast zullen de financieringskosten voor bedrijven waarschijnlijk stijgen, wat hun winst kan drukken. De groei van de lonen blijft wereldwijd ook hoog, wat de marges van bedrijven extra onder druk kan zetten. In Europa worden nu al neerwaartse herzieningen van de winst per aandeel (WPA) waargenomen, een trend die zou kunnen versnellen. De eerste helft van het jaar kan uitdagend zijn, maar de situatie kan verbeteren als de centrale banken beslissen hun rentetarieven te verlagen. Over de verwachte rendementen op aandelen blijven we voorzichtig en houden we de ontwikkeling van economische en financiële indicatoren nauwlettend in de gaten.”

3/ Op welke grondstoffen zou u geld durven te zetten? Op welke manier?

Lazard belegt niet in grondstoffen.

