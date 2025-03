Technische analyse: cryptomunten

De cryptomarkt heeft het moeilijk. Wat zijn de perspectieven volgens de technische analyse?

Bitcoin: richting steun op 74.000

Op de daggrafiek zien we bodem na bodem sneuvelen en lijkt de koers op weg naar de steunlijn net onder 74.000 dollar. Op korte termijn is het gevaar dat de koers doorzakt naar de steun op 74.000 dollar zeer reëel. Daarom moeten we de bitcoin een verkoopadvies geven. Maar als die steun het houdt, kan het beeld weer opklaren en kan dat een instapgelegenheid opleveren. Houdt de steun niet, dan zakken we verder naar 63.000 dollar.

Advies: van kopen naar verkopen

Ethereum: zwakke signalen

Sinds begin maart zien we de dalende trend versnellen. De opleving richting de weerstandslijn, nu ongeveer bij 2.400 dollar, lijkt uit te blijven. Dat bevestigt de kracht van de dalende beweging. In het algemeen zijn dat zwakke signalen, die het advies voor de korte termijn voor ethereum doet verschuiven naar ‘verkopen’, met een koersdoel van 1.500 dollar.

Advies: van kopen naar verkopen

Solana: overtuigend negatief

Het beeld dat uit zowel de dag- als weekgrafiek naar voren komt, is hetzelfde: we zien de koers wegzakken binnen een dalend trendkanaal. De diverse steunen in de grafiek worden allemaal met overtuiging doorbroken. Het technische beeld op basis van de daggrafiek is dan ook overtuigend negatief. Ons advies voor solana moeten we dan ook verlagen naar verkopen. Het koersdoel stellen we op 100 dollar, de bodem van maart 2024.

Advies: van kopen naar verkopen

Polkadot: op cruciale steun

Sinds begin maart neemt het dalende momentum weer de overhand, waardoor de koers is weggezakt naar de steun op 3,78 dollar. Die steun is nu doorslaggevend voor het technische beeld. Zolang die het zal houden, kunnen we een zijwaartse beweging verwachten. Wordt die steun doorbroken, dan valt letterlijk de bodem uit de grafiek. Wordt die steunlijn doorbroken, dan gaat het advies onverbiddelijk naar verkopen.

Advies: van kopen naar houden

Technische analyse op basis van lijngrafieken met voortschrijdend 200-daags gemiddelde.

De MACD (Moving Average Convergence Divergence)-indicator is een momentumindicator die de trend en de sterkte van de trend aangeeft.

