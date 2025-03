Staan we ineens voor een cryptowinter?

Na een periode van spectaculaire koersstijgingen lijkt de cryptomarkt opnieuw in woelig vaarwater te zitten. De bitcoinkoers, die in januari nog piekte boven 105.000 dollar, schommelt nu rond 80.000 dollar. Tegelijk groeien de zorgen over de macro-economische onzekerheden en de geopolitieke fricties. Moeten beleggers zich voorbereiden op een nieuwe cryptowinter? Of is dit slechts een tijdelijke correctie?

Weg sfeer

In de nasleep van de herverkiezing van de Amerikaanse president Donald Trump leek de cryptomarkt een nieuwe stierenmarkt in te zetten. Beleggers verwachtten een gunstig regelgevend klimaat, en de speculatie over een Amerikaanse strategische bitcoinreserve voedde de koopwoede. Maar die euforie bleek van korte duur.

Volgens Adrian Fritz, het hoofd research bij 21Shares, een gespecialiseerde aanbieder van crypto-ETP’s, zorgde Trumps herverkiezing voor de doorbraak boven de symbolische grens van 100.000 dollar. Toch lijken beleggers de invloed van zijn presidentschap op de cryptomarkt te hebben overschat.

“Deze verkoopgolf weerspiegelt het besef dat de hervormingen langer zullen duren dan verwacht”, zegt Fritz op de website van Morningstar. De recente daling kan volgens hem een gezonde correctie zijn. “Direct na de Amerikaanse verkiezingen steeg de koers snel, waardoor een correctie bijna onvermijdelijk werd. Dat helpt de prijs op een gestructureerde manier verder te stijgen en haalt een deel van de speculatie uit de markt.”

Maar ook andere factoren spelen een rol bij de recente koersdaling.

Risicovol

De Federal Reserve (Fed), de koepel boven alle Amerikaanse centrale banken, heeft aangegeven dat renteverlagingen voorlopig niet op de agenda staan. Dat verhoogt de onzekerheid op de markt. Econoom Timothy Peterson waarschuwt op X.com dat een uitblijvende renteverlaging een berenmarkt kan veroorzaken.

Bear Market Analysis





It's time to talk about the next bear market.



There's no reason to think it couldn't happen now. The valuation justifies it. What it needs is a trigger. I think that trigger may be as simple as the Fed not cutting rates at all this year. Powell said… pic.twitter.com/qqtsRdG0b4 — Timothy Peterson (@nsquaredvalue) March 8, 2025

Luc Thomas, de CEO van ExoVibe en crypto-expert, wijst op een extra factor: de enorme herfinancieringsbehoefte van de Verenigde Staten.

“De Verenigde Staten moeten onder Trump 28 biljoen dollar herfinancieren, waarvan 7 biljoen in 2025”, verklaart hij aan Trends.be. “De huidige reële interestvoet van de Fed is relatief hoog (4,25 à 4,50%). Hierdoor is het rendement op Amerikaanse staatsobligaties hoog.”

Dat maakt staatsobligaties aantrekkelijker dan risicovolle activa zoals bitcoin. “Wanneer institutionele investeerders zich onzeker voelen over de markt, gaan ze van risk-on assets naar risk-off assets. Een overheidsobligatie is een risk-off asset. Bitcoin en zeker altcoins worden door de meeste institutionele investeerders gezien als risk-on assets.”

Zolang obligaties een aantrekkelijk en veilig rendement bieden, verkiezen grote beleggers die boven crypto.

‘Ik voorspel dat opeens alles beter zal gaan tegen eind april’ Luc Thomas (ExoVibe-CEO)

‘Drill, baby, drill’

Naast rente en schulden veroorzaken geopolitieke verschuivingen nervositeit op de cryptomarkt. De nieuwe Amerikaanse importheffingen op producten uit Canada, Mexico en China voeden de vrees voor een handelsoorlog, wat een economische vertraging kan veroorzaken.

“Marktsentiment, vooral rond rentevoeten en liquiditeit, speelt een belangrijke rol”, stelt Dovile Silenskyte van WisdomTree. “Een hardere aanpak door de centrale banken of recessievrees kan beleggers voorzichtiger maken, wat bitcoin en andere risicovolle activa onder druk zet.”

Luc Thomas ziet daarnaast de Amerikaanse energiepolitiek als een belangrijke factor. “Door de drill-baby-drill-politiek van Trump kunnen de Verenigde Staten hun eigen energie volledig autonoom produceren en hebben ze bijvoorbeeld geen energie meer nodig van Canada. Sterker nog, ze kunnen zelf lng exporteren naar EU-landen.”

Volgens Thomas helpt dit de inflatie in de Verenigde Staten onder controle te houden, waardoor de druk op de Fed om de rente snel te verlagen afneemt.

Hedge tegen inflatie

De bitcoin beweegt momenteel meer als een techaandeel dan als een stabiele waardeopslag zoals goud. Dat betekent dat wanneer technologieaandelen onder druk staan door renteverhogingen of economische onzekerheid, bitcoin vaak mee daalt.

Volgens blockchainkenner en academicus Ferdinando Ametrano is het simpel: “Bij recessies worden de risicovolle activa als eerste verkocht, en dat weegt vaak zwaarder dan de voordelen van bitcoin als inflatiebescherming.”

Luc Thomas wijst daarnaast op een belangrijke monetaire factor: de geldhoeveelheid (M2), een maatstaf voor de totale hoeveelheid geld die in omloop is in een economie. “Als de markt door onzekerheid en angst aan te wakkeren in een correctie of crash wordt geduwd , kan dat leiden tot een technische recessie. In zo’n geval zal de Fed waarschijnlijk ingrijpen door de reële rente te verlagen en geld bij te drukken als er deflatie dreigt. Dat zou passen in een verschuiving van quantitative tightening (QT) naar quantitative easing (QE), zoals eerder wereldwijd is gebeurd.”

Strategisch wapen

Naast rente en liquiditeit speelt ook de groeiende rol van stablecoins zoals USDT (tether) en USDC (USD Coin) een invloed op de cryptomarkt.

Luc Thomas ziet die aan de dollar gekoppelde cryptomunten als een geopolitiek instrument voor de Verenigde Staten. “In feite zijn aan de dollar gekoppelde stablecoins een manier om de Amerikaanse dollar te blijven exporteren. Dat is belangrijk voor de Verenigde Staten als extra tool in hun toolbox om de inflatie onder controle te houden.”

Omdat de meeste cryptohandel in stablecoins wordt afgerekend, behouden de Verenigde Staten indirect controle over een groot deel van de cryptomarkt. En dat draagt bij aan de pro-dollarkoers die Trump – op zijn eigen manier – vaart. Zijn beleid draait niet zozeer om een sterke dollar in monetaire zin (zoals onder Reagan of Clinton), maar om de dominantie van de dollar als wereldreservemunt te behouden.

‘Op dit moment leeft de markt nog volop’ Erald Ghoos, CEO OKX Europe

Hoeveel kan de bitcoinkoers zakken?

Volgens sommige analisten is de bodem nog niet bereikt. Timothy Peterson verwacht dat bitcoin naar 71.000 dollar kan zakken. “Voor wie denkt dat de prijs naar 57.000 dollar zou kunnen dalen: dat zal dat niet gebeuren, omdat sommige investeerders eerder zullen instappen. De werkelijke bodem ligt waarschijnlijk hoger.” Ook Arthur Hayes, voormalig CEO van BitMEX, ziet de koers terugvallen naar een prijsvork van 70.000 tot 75.000 dollar.

Toch zijn er ook positieve signalen. Ametrano voorspelt dat bitcoin binnen twaalf maanden naar 140.000 dollar kan stijgen, aangedreven door een instroom van institutioneel kapitaal.

Luc Thomas ziet een marktherstel zodra de liquiditeit terugkeert. Volgens hem stijgt de M2-geldhoeveelheid al 65 dagen, wat betekent dat er langzaam weer meer liquiditeit in de economie binnenkomt. Maar dat heeft 75 tot 105 dagen nodig om door te sijpelen naar de financiële markten. Hierdoor blijft de bitcoin op korte termijn onder druk staan, maar kan de markt tegen eind april weer stabiliseren als de instroom van nieuw kapitaal doorzet. “Ik voorspel dat opeens alles beter zal gaan tegen eind april en dat als reden zal worden gegeven dat de aandelenmarkt en cryptomarkt terug begint te stijgen en de bitcoin de grens van 100.000 euro weer overschrijdt”, zegt Thomas.

Hoewel de huidige correctie aanzienlijk is, duidt dat niet noodzakelijk op een langdurige cryptowinter.

Weinig waarnemers zijn ervan overtuigd dat we in een nieuwe cryptowinter zitten. Op een crypto-event in Malta deze week relativeerde Erald Ghoos, de CEO van de Europese tak van de cryptobeurs OKX, de paniek: “De signalen zijn bearish, maar ik denk eerder dat we te maken hebben met een tijdelijke dip dan met een langdurige neerwaartse cyclus. De cryptocommunity’s wereldwijd zijn nog altijd heel actief en gepassioneerd.”

“Voor mij is er pas sprake van een cryptowinter als de koersen laag blijven en het enthousiasme volledig verdwijnt”, vervolgde hij. “Op dit moment leeft de markt nog volop: er is constant FOMO (fear of missing out) en er zijn doorlopend nieuwe ontwikkelingen, zowel in Europa als in de Verenigde Staten en andere regio’s. Er gebeurt dus nog te veel om te spreken van een cryptowinter.”

Hoewel de huidige correctie aanzienlijk is, duidt dat niet noodzakelijk op een langdurige cryptowinter. De marktstructuur evolueert, met een groeiende rol voor institutionele investeerders en een regelgevend kader in Europa dat strenger, maar ook voorspelbaarder wordt. Voorstanders zien de recente daling als een kans om in te stappen, terwijl sceptici erop wijzen dat de volatiliteit en macro-economische onzekerheden voorlopig een rem kunnen zetten op een duurzaam herstel.

Met dank aan Gwen Busseniers