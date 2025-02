De koers van Cardano steeg onlangs flink na het nieuws dat de vermogensbeheerder Grayscale een aanvraag heeft ingediend voor een Amerikaans beursfonds (ETF) dat direct in de munt ADA zou investeren. Dat zorgde voor optimisme, maar de munt blijft ver onder zijn historische piek van ruim 3 dollar uit 2021.

Dat roept de vraag op: waarom weet Cardano, ondanks zijn sterke gemeenschap en ambitieuze visie, geen blijvend momentum te creëren? Het project wordt al jaren gepresenteerd als een veelbelovende technologie, maar tastbare successen blijven uit.

Blockchain en munt

Cardano is een digitaal netwerk dat transacties en contracten mogelijk maakt, net zoals Ethereum. Het draait op ADA, een cryptomunt die wordt gebruikt voor betalingen en als onderliggende brandstof voor toepassingen op het platform.

Cardano heeft drie belangrijke kenmerken. Ten eerste bestaat het uit twee lagen. Het netwerk scheidt de transacties van de toepassingen, wat zorgt voor meer flexibiliteit. Bovendien is het een energiezuining systeem. Cardano gebruikt een methode waarbij geen enorme rekenkracht nodig is om het netwerk te beveiligen. Ten derde valt ook de grondige aanpak op. Elke verandering wordt eerst uitgebreid onderzocht door wetenschappers en experts. In theorie klinkt dat fantastisch, maar in de praktijk gaat het traag. Zoals cryptoanalist Toghrul Aliyev, gespecialiseerd in blockchainadoptie, stelt: “Cardano wordt actief verder ontwikkeld, maar heeft moeite om die vooruitgang om te zetten in een bredere toepassing en een groeiend netwerk van gebruikers en diensten.”

De ontstaansgeschiedenis: Charles Hoskinson versus Vitalik Buterin

De Amerikaan Charles Hoskinson, een briljante maar eigenzinnige wiskundige, stond mee aan de wieg van Ethereum. Maar in 2014 botste hij frontaal met topman Vitalik Buterin en de rest van het team over de toekomst van het project. Hoskinson zag Ethereum als een potentieel winstgevend bedrijf, een platform dat met een commerciële structuur kon uitgroeien tot een wereldspeler. Buterin en co dachten daar anders over: zij wilden koste wat het kost vasthouden aan een puur opensource- en non-profitmodel.

Het conflict escaleerde, en Hoskinson werd de deur gewezen. Maar in plaats van zich terug te trekken, keerde hij terug met een eigen project. Met de steun van Input Output Hong Kong (IOHK), het blockchainonderzoeksbedrijf dat hij samen met Jeremy Wood oprichtte, begon hij te werken aan een ambitieuzer, robuuster en wetenschappelijk onderbouwd alternatief: Cardano.

Is de trage, methodische aanpak een garantie voor succes of een blok aan het been?

Hoskinson beloofde een blockchain die niet zomaar een kopie van bestaande technologieën was, maar een netwerk dat vanaf de grond af aan gestructureerd werd met academische precisie. Geen haastwerk, geen compromissen – Cardano zou gebouwd worden op peerreviewed onderzoek, formele verificatie en een consensusmechanisme dat schaalbaarheid, duurzaamheid en veiligheid zou combineren.

Zijn visie trok snel een trouwe schare aanhangers, van academici tot ontwikkelaars en investeerders. Cardano werd in 2017 officieel gelanceerd en groeide uit tot een van de meest besproken cryptoprojecten ter wereld. In mei 2021 bereikte Cardano een marktkapitalisatie van 77 miljard dollar, waarmee ADA even de vierde grootste cryptomunt was.

Maar de vraag blijft: is deze trage, methodische aanpak een garantie voor succes of een blok aan het been? Hoskinson, die nooit om een scherpe uitspraak verlegen zit, blijft overtuigd van zijn missie. Maar critici wijzen erop dat Cardano ondanks al zijn beloftes nog altijd worstelt om zijn plaats tussen de giganten te veroveren.

De nobele missie: Cardano en Afrika

Een van de grote beloftes van Cardano is om mensen zonder toegang tot een bankrekening financiële mogelijkheden te bieden. Vooral in Afrika ziet Cardano kansen. In 2021 sloot het project een samenwerking met de Ethiopische overheid om diploma’s en schoolresultaten veilig op de blockchain vast te leggen.

Het idee is mooi, maar tot nu toe zijn er weinig concrete resultaten. Critici zeggen dat de plannen vooral gebruikt worden voor marketing, zonder dat er echt iets verandert. “Cardano’s ecosysteem is een goed ontworpen structuur die immense mogelijkheden heeft”, stelt Aliyev, “maar zonder voldoende gebruikers en populaire toepassingen blijfven die grotendeels theoretisch.”

‘Investeerders moeten rekening houden met adoptieproblemen en regelgeving’ Tim Broekmans (TradePremium.be)

Waarom Cardano zijn belofte nog niet waarmaakt

Ondanks de sterke visie en de grote plannen zijn er drie belangrijke redenen waarom Cardano achterblijft:

1. Trage ontwikkeling en gemiste kansen

Omdat Cardano alles zorgvuldig wil testen, duurt het vaak jaren voordat nieuwe functies beschikbaar zijn. Slimme contracten werden bijvoorbeeld pas in 2021 geïntroduceerd, terwijl Ethereum die al sinds 2015 heeft. De apps en de digitale handel zijn nog altijd geen groot succes, terwijl andere netwerken die markt al domineren. Projecten zoals dat in Ethiopië worden aangekondigd, maar er is weinig zichtbaar resultaat. Terwijl andere projecten snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen, blijft Cardano hangen in traag onderzoek en plannen.

Aliyev merkt op: “Historisch gezien tillen bitcoinrally’s de hele markt op, maar ADA blijft achter, wat de vraag oproept of het ooit echt zal herstellen uit deze periode van stilstand.”

2. Weinig gebruik en beperkt ecosysteem

Een netwerk heeft gebruikers en ontwikkelaars nodig om echt waardevol te zijn. Er zijn weinig populaire toepassingen die Cardano gebruiken, er worden minder transacties verwerkt dan bij Ethereum of Solana en grote investeerders lijken weinig interesse te hebben in ADA.

Aliyev wijst op een pijnlijke realiteit: “Ongeveer 71 procent van de ADA-houders staat op verlies. Dat suggereert dat velen vasthouden aan hun tokens niet uit overtuiging, maar omdat ze verlies willen vermijden.”

3. Concurrentie en beperkingen

De programmeertaal van Cardano is minder toegankelijk, waardoor het moeilijker is om nieuwe ontwikkelaars aan te trekken. Daarnaast heeft Ethereum al verbeteringen doorgevoerd om sneller en goedkoper te werken. Solana biedt dan weer razendsnelle en goedkope transacties, wat aantrekkelijker is voor nieuwe projecten.

Werkelijke waarde?

Cardano heeft een sterke gemeenschap, een duidelijke missie en een doordachte technische basis. Toch worstelt het project met adoptie, trage ontwikkeling en een steeds fellere concurrentiestrijd. De recente ETF-aanvraag kan de koers een duwtje geven, maar zonder bredere acceptatie blijft ADA vooral een munt van beloften, niet van resultaten.

Technisch analist Tim Broekmans (TradePremium.be) ziet potentieel in Cardano op de lange termijn, maar wijst op de uitdagingen rond adoptie en regelgeving. Hij geeft aan geen fan te zijn. “In de VS heeft de beurswaakhond SEC Cardano genoemd in rechtszaken tegen exchanges zoals Binance en Coinbase, wat onzekerheid creëert. Cardano zelf ontkent echter dat het een effect (security) is en wijst op zijn proof-of-stake-mechanisme (energiezuinige manier om transacties op het netwerk te valideren, nvdr.) en gedecentraliseerde structuur als argumenten.” Volgens Broekmans zullen de komende jaren cruciaal zijn voor de werkelijke waarde van ADA.

Voor beleggers die ondanks alles potentie zien in Cardano, wijst een technische analyse van FXStreet op een mogelijk koersherstel. De site, die zich vooral richt op kortetermijntrends, stelt dat ADA signalen toont van een nieuwe stijging. Toch blijft voorzichtigheid geboden: een doorbraak boven 0,831 dollar is volgens de analyse noodzakelijk om een echt opwaartse trend te bevestigen.