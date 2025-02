Winstdaling raakt maar niet gestelpt. Wat is er aan de hand bij bpost?

De bijzonder magere prognose voor 2025 van bpost en de schrapping van het dividend kwamen bijzonder hard aan bij beleggers, die nog eens bijna een kwart van de koers afroomden.

De waardering van bpost mag dan bijzonder laag zijn, een koersherstel lijkt uitgesloten, zolang de winst in een dalende trend zit. In 2024 bleef de winstdaling nog binnen de perken, maar voor 2025 stelt het management een nieuwe aderlating in het vooruitzicht. De aangepaste bedrijfswinst zou dalen naar 150 à 180 miljoen euro in 2025, tegenover 225 miljoen euro in 2024. In 2017 boekte het bedrijf nog een bedrijfswinst van 500 miljoen euro. Die bijzonder magere prognose voor 2025 kwam, samen met de schrapping van het dividend, bijzonder hard aan bij beleggers, die nog eens bijna een kwart van de koers afroomden.

De sombere winstprognose voor 2025 heeft twee oorzaken. Ten eerste is de winstmarge van de Belgische activiteiten in vrije val. In 2025 zou die divisie die post en pakjes levert een bedrijfswinstmarge van nog amper 2 à 3 procent verdienen. Het verlies van het krantencontract hakt dieper in de cijfers dan gedacht. Daarnaast zetten de klassieke postvolumes ongenadig hun duikvlucht verder, onvoldoende gecompenseerd met het bezorgen van meer pakjes. De volumes op de pakjesmarkt nemen toe, maar de markt is heel competitief en de marges zijn flinterdun. De relatief sterke stijging van de loonkosten, de stakingen en vertraging van de efficiëntieverbeteringen kruiden die zure cocktail af.

De zwakke prognose voor 2025 is ten tweede ook te wijten aan de aanhoudend slechte gang van zaken bij Radial. De klantenportefeuille van Radial bestaat uit een beperkt aantal grote klanten, die bij een sterke groei extra logistieke capaciteit inhuren bij Radial. Zien ze hun verkoop dalen, dan wordt Radial al snel bedankt voor bewezen diensten. Vorig jaar haakte een grote klant af en het risico bestaat dat er nog grote klanten afhaken, wat bpost verplichtte een waardevermindering van 300 miljoen euro te nemen op Radial. Daardoor eindigde bpost het jaar met een nettoverlies van 209 miljoen euro. “De klantenportefeuille is bijzonder kwetsbaar. We mikken in de VS op meer en kleinere klanten. Deze diversificatie moet de klantenportefeuille stabieler maken. Deze omslag vraagt echter tijd”, zegt CEO Chris Peeters.

De resultaten zouden nog een diepere duik maken zonder de winstbijdrage van het vorig jaar overgenomen Staci, dat logistieke diensten levert aan bedrijven. Staci zorgde in het vierde kwartaal voor 26 miljoen euro bedrijfswinst. “Staci doet het ook in deze eerste twee maanden van het jaar beter dan verwacht. Dit is een geslaagde overname. In Europa integreren we Staci met onze andere logistieke dochters Radial Europe en Active Ants”, zegt Chris Peeters. “De voorbije jaren mikte bpost vooral op volumes en schaalvoordelen om de omzet en het personeelsbestand te beschermen. Voortaan willen we mikken op betere marges, door kleinere klanten diensten aan te bieden waarvoor ze bpost echt nodig hebben”, zegt Chris Peeters.

De kentering is dus nog niet voor 2025. Het geduld van de aandeelhouder wordt nog meer op de proef gesteld door de schrapping van het dividend. Door de overname van Staci is de nettoschuldgraad gestegen tot 3,5 keer de bedrijfscashflow, wat oncomfortabel hoog wordt, omdat de bedrijfscashflow in een dalende trend zit. “De schrapping van het dividend is geen must voor onze financiële gezondheid, maar doen we vanuit het beheer als een goede huisvader”, zegt Chris Peeters.

Conclusie

De waardering is met een aangepaste koers-winstverhouding van minder dan 4 bijzonder laag, maar een herstel is pas mogelijk als de dalende winsttrend gebroken wordt. Het geduld van de aandeelhouder wordt nog langer op de proef gesteld. Het advies blijft houden.

