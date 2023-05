Wervelende jaarstart voor EVS

Het blijft wachten op een opwaardering van het EVS-aandeel.

De Luikse technologieparel EVS Broadcast Equipment pakte uit met een heel sterke update over het eerste kwartaal. De CEO, Serge Van Herck, spreekt van een uitzonderlijk sterke start van het jaar, goed voor de grootste omzet ooit in het eerste kwartaal. De wereldspeler in het nichesegment van live (sport)verslaggeving maakt met succes werk van zijn strategie om te evolueren van het verkopen van producten naar het verkopen van oplossingen, gecategoriseerd onder LiveCeption, MediaCeption en Media Infrastructure. Van Herck gaf aan dat EVS marktaandeel wint, mede dankzij een uitbreiding van het aanbod.

Alle regio’s droegen bij aan de groei, al bleef China nog achter. De omzet van de afdeling Live Audio Business (LAB) groeide met meer dan 25 procent, dankzij eerdere contracten in MediaCeption en Infrastructure. De afdeling Live Service Providers (LSP) groeide nog sterker door het op gang komen van een vervangingscyclus van oude servers.

Op basis van de sterke jaarstart en de verzekerde omzet voor 2023 van 118,2 miljoen euro op 31 maart werd de verwachte jaaromzet verhoogd van 145 à 155 miljoen naar 150 à 160 miljoen. Daarmee is de kans nu wel erg groot geworden dat het bedrijf de eerste van twee belangrijke uitdagingen voor 2023 overwint: omzetgroei realiseren in een oneven jaar, zonder grote sportevenementen zoals een voetbalkampioenschap of Olympische Spelen. Vorig jaar boekte EVS de hoogste jaaromzet ooit: 148,2 miljoen euro, een toename met 7,7 procent tegenover 2021. Het succes van de overname van het Nederlandse Axon in 2020 zorgde voor een ruimer aanbod en meer omzet in de Verenigde Staten.

De tweede grote uitdaging voor 2023 is het opkrikken van de winstmarges. Om de groeimotor opnieuw te doen aanslaan, investeerde EVS in extra personeel, deels omwille van het grote langetermijncontract met een Amerikaanse Big Tech-speler. De inflatie en de schaarste aan componenten speelden het bedrijf wel parten. In 2022 daalde het bedrijfsresultaat (ebit) van 37,1 miljoen euro naar 31,7 miljoen. De ebit-marge kromp van 27 naar 21,4 procent (19,9% in de tweede jaarhelft). Voor het eerst gaf EVS bij de kwartaalupdate een prognose voor de verwachte bedrijfswinst (ebit) voor 2023. Die zou uitkomen op 27,5 à 32,5 miljoen euro.

Die eerste prognose houdt wel in dat EVS aan de bovenkant van de vork moet uitkomen, om de ebit-marge van vorig jaar te halen. EVS verhoogde in februari voor de derde keer sinds begin 2022 zijn verkoopprijzen, en geeft aan dat het op schema zit voor het herstellen van de marges van alle producten en diensten. Het bedrijf let op de kosten, maar verwacht een beperkte daling van de brutomarges door een gewijzigde mix in de omzet.

Daarnaast blijft de groep actief uitkijken naar gerichte overnames. Daar is financiële ruimte voor, getuige de nettokaspositie van 47 miljoen euro eind maart (33,8 miljoen euro eind 2022). In lijn met de dividendpolitiek zal over het lopende boekjaar en ook 2024 een brutodividend van 1,1 euro per aandeel worden uitgekeerd. Het afgelopen jaar was dat nog 1,6 euro per aandeel, inclusief een extra dividend van 0,5 euro per aandeel ter compensatie voor het geschrapte dividend in 2020 wegens de coronapandemie.

Het blijft wachten op een opwaartse herwaardering, die het aandeel van EVS verdient op basis van de hernieuwde groei, de controle op de kosten, het uitstekende dividendrendement (5% bruto) en de lage waardering, tegen minder dan 10 keer de verwachte winst 2023 en tegen circa 7 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor dit jaar. Koopwaardig (rating 1A).





Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 22,0 euro

Ticker: EVS BB

ISIN-code: BE0003820371

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 315,2 miljoen euro

K/w 2022: 9,5

Verwachte k/w 2023: 9

Koersverschil 12 maanden: +8%

Koersverschil sinds jaarbegin: -3%

Dividendrendement: –