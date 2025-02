Tocht door de woestijn niet voorbij voor Umicore

Na een ontnuchterend 2024 kan het management voor dit jaar nog geen beterschap beloven.

Na een pijnlijk 2024 is er bij Umicore niet meteen beterschap op til. De historische divisies presteren vrij goed, maar voor de batterijmaterialentak is de tocht door de woestijn nog niet voorbij. Umicore verwacht voor dit jaar een aangepaste bedrijfscashflow van 720 tot 780 miljoen euro, tegenover een aangepaste bedrijfscashflow van 763 miljoen in 2024 en 972 miljoen euro in 2023. Een bedrijfscashflow van ongeveer 750 miljoen euro kan dit jaar resulteren in een winst van ongeveer 1 euro per aandeel. Dat betekent dat beleggers vandaag ongeveer 10 keer de aangepaste winst betalen, wat gegeven het gebrek aan groei en het vrij hoge risicoprofiel van de business, een faire waardering is.

Fluks koersherstel is pas mogelijk als het management een nieuw perspectief kan geven aan de batterijmaterialendivisie. Ook in 2025 zal die divisie amper break-even draaien, omdat de vraag naar de batterijmaterialen van Umicore de ooit verhoopte groei niet kan waarmaken. De rentabiliteit wordt gelukkig nog beschermd door afnamecontracten die de klanten verplichten een minimum aan volumes af te nemen. Zoals bekend, heeft Umicore op het verkeerde paard gewed door te mikken op de NMC-technologie, terwijl de markt vooral voor de LFP-technologie kiest. Vorig jaar schreef het bedrijf 1,6 miljard euro af op de batterijdivisie, waardoor Umicore vorig jaar diep in de rode cijfers dook. “Ontnuchterend en pijnlijk”, omschreef CEO Bart Sap 2024 tijdens de presentatie van de jaarcijfers. Het management geeft pas eind maart meer duidelijkheid over de toekomst van de batterijdivisie. Een noemenswaardige bijdrage aan de winst lijkt pas tegen het einde van het decennium mogelijk. Beleggers hechten nog weinig tot geen waarde aan de divisie.

Het voorlopig mislukte batterijmaterialenavonturen zet ook de balans onder druk. Net als in 2024 zal ook dit jaar de operationele cashflow niet volstaan om de investeringen en het dividend te financieren. Ook dit jaar moet nog stevig geïnvesteerd worden in Ionway, de joint venture met Volkswagen die batterijmaterialen maakt voor de Duitse autobouwer. De schuldgraad zal daarom in de loop van 2025 stijgen tot ongeveer 2,5 keer de bedrijfscashflow. De schuldgraad is nog beheersbaar, maar wordt een aandachtspunt. Het management heeft daarom maatregelen genomen om de financiële gezondheid van het bedrijf te bewaken. In 2024 werden voor 100 miljoen euro aan besparingen gevonden, en ook dit jaar wil het bedrijf die oefening nog eens overdoen. Het bedrijf stopte ook de bouw van een nieuwe batterijmaterialenfabriek in Canada in de schuif.

De resultaten en dus ook de beurskoers rusten vooral op de prestaties van de katalysatoren- en de recyclagedivisie. De productie van katalysatoren is een lucratieve business die voor de helft van de bedrijfscashflow van de groep zorgt, maar gezien het dalende aandeel van verbrandingsmotoren op de voertuigmarkt zal de omzet van die divisie onder druk komen. De recyclagedivisie, goed 40 procent van de bedrijfscashflow, heeft gunstiger perspectieven, maar kampt op korte termijn met relatief lage edelmetaalprijzen, vooral van palladium en rhodium. Dit jaar zou de bedrijfscashflow van die divisie licht dalen.

Conclusie

Na een ontnuchterend 2024 kan het management voor dit jaar nog geen beterschap beloven. Vooral de batterijmaterialendivisie blijft in de lappenmand liggen. De waardering is met een koers-winstverhouding van ongeveer 10 fair te noemen, maar door de onzekerheid over de batterijdivisie en het gebrek aan groeiperspectieven verlagen we het advies naar houden.



houdengemiddeld2B

Koers: 9,55 euro

Ticker: UMI

ISIN-code: BE0974320526

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 2,4 miljard euro

K/w 2024: 12

Verwachte k/w 2025: 10

Koersverschil 12 maanden: -53%

Koersverschil sinds jaarbegin: -5%

Dividendrendement: 5%