Te weinig applaus voor D’Ieteren

Beleggers hadden de voorbije dagen geen trek in een stijging van de winst met 50 procent en de aanhoudend gunstige vooruitzichten bij D’Ieteren Group.

Beleggers beloonden de sterke jaarresultaten van D’Ieteren Group niet. De koers leverde zelfs 10 procent in, hoewel de aangepaste nettowinst met een stijging van ruim 50 procent tot 733 miljoen euro de verwachtingen klopte. De winstsprong was ook te danken aan de bijdrages van TVH en PHE, de jongste aanwinsten in de portefeuille, maar ook op vergelijkbare basis steeg de winst met 27,6 procent, met dank aan een sterke groei in de tweede helft van het jaar. “Voor ons is het belangrijk dat élke participatie goede prestaties neerzette en een extra bijdrage leverde aan de winst”, zegt Francis Deprez, CEO van D’Ieteren Group. De autoruitenhersteller Belron blijft het goudhaantje van de groep, maar het aandeel in het groepsresultaat is dankzij de stijgende winstbijdrage van de andere dochterbedrijven gedaald van 72 procent in 2021 naar 59 procent dit jaar. Mogelijk komen daar de volgende jaren nog enkele participaties bij. “Maar we hebben geen haast. Deals moeten waarde scheppen. Het aantal participaties zal beperkt blijven tot zes á zeven. Vergeet niet dat onze dochterbedrijven ook overnames doen”, zegt Deprez.

Het management verwacht dat de winst dit jaar de kaap van 900 miljoen euro bereikt. Dat impliceert een winstgroei van ruim 20 procent of 16 procent op vergelijkbare basis. Het bedrijf schakelt dus een groeiversnelling lager, maar het management is in het begin van het jaar traditioneel voorzichtig, ook omdat rekening gehouden wordt met moeilijke economische omstandigheden. “We verwachten geen recessie, maar ook geen economische groei”, zegt Francis Deprez. De belofte van het management om tegen 2025 een groepswinst van 1 miljard euro te behalen, ligt binnen handbereik. De marktkapitalisatie van 9,3 miljard euro is zeker niet overdreven gegeven die vooruitzichten.

Bij de sterparticipatie Belron zit de groei nog jarenlang gebeiteld dankzij het toenemende gebruik van veiligheidssystemen in de autoruit. Bij een herstelling moeten die systemen opnieuw gekalibreerd worden, wat bij Belron de kassa doet rinkelen. 30 procent van de auto’s is uitgerust met die systemen. “In de VS en Europa gaat we door wettelijke verplichtingen naar 100 procent”, zegt Francis Deprez. Belron anticipeerde daarop door fors te investeren in de capaciteit. De resultaten spreken boekdelen. Vorig jaar steeg de omzet van Belron met 20 procent, ook dankzij een stijgend marktaandeel. De aangepaste bedrijfswinst steeg zelfs met 21,6 procent, dankzij een lichte stijging van de marge. Richting 2025 verwacht het management dat de marge met 2 procentpunt aandikt dankzij het transformatieprogramma én de aanstelling van Carlos Brito, de voormalige CEO van de bierreus AB InBev, als nieuwe CEO van Belron. Voor dit jaar verwacht Belron een beperkte omzetgroei door de moeilijkere economische omstandigheden.

De andere participaties liggen grotendeels op koers, maar een hoger werkkapitaal bij D’Ieteren Auto en de wisselstukkenleverancier TVH slorpte verrassend veel cash op. De vrije kasstroom van de groep bleef daarom onder de verwachtingen, wat mogelijk woog op de beurskoers. Toch is hier geen man overboord omdat het om tijdelijke fluctuaties gaat.

Conclusie

Dankzij de daling van de beurskoers en de verdere stijging van de resultaten is de koers-winstverhouding op basis van de verwachte winst voor dit jaar gedaald tot 11. Dat is zonder meer een aantrekkelijke waardering. We behouden het koopadvies.





Advies: kopen

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 168 euro

Ticker: DIE:BB

ISIN-code: BE0974259880

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 9,3 miljard euro

K/w 2022: 16

Verwachte k/w 2022: 11

Koersverschil 12 maanden: +40%

Koersverschil sinds jaarbegin: -7%

Dividendrendement: 1,7%