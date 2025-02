De Belgische chemiegroep Syensqo zet het mes in de kosten na een jaar van dalende omzet en winst. Beleggers reageren fors: het aandeel zakt ruim 10 procent op de Brusselse beurs.

Het bedrijf, dat in december 2023 ontstond uit de opsplitsing van Solvay, zag zijn omzet in 2024 met 4 procent dalen tot 6,56 miljard euro. De ebitda zakte met 10 procent naar 1,41 miljard euro, al was er in het vierde kwartaal een lichte heropleving. Voor 2025 verwacht Syensqo een ebitda van minstens 1,4 miljard euro.

Om de winstgevendheid te stutten, wil CEO Ilham Kadri de kostenbesparingen versnellen. Tegen eind 2026 moet dat meer dan 200 miljoen euro opleveren. Daarnaast zet Syensqo zijn aroma-activiteiten en olie- en gasbusiness in de etalage. “Er is een duidelijke strategie om beide afdelingen te desinvesteren”, zegt Kadri.

Tweede beursnotering

Het bedrijf onderzoekt ook een tweede beursnotering in de VS om de zichtbaarheid te vergroten en Noord-Amerikaanse investeerders makkelijker toegang te geven. “Amerika is onze grootste regio, goed voor meer dan 40 procent van onze omzet en ons personeel, en de thuisbasis van meer dan de helft van onze industriële voetafdruk”, zegt Kadri. “Aangezien we verwachten dat een groot deel van onze toekomstige groei en investeringen in die strategisch belangrijke regio zal gebeuren, is het logisch dat we een Amerikaanse notering onderzoeken.”

Syensqo telt wereldwijd 13.200 werknemers, met vestigingen in onder meer Oudenaarde en Kallo. In november kondigde het al aan 300 tot 350 banen te schrappen, waarvan 36 in België.