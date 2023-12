Structurele schuldenafbouw ArcelorMittal rendeert

Het aandeel van ArcelorMittal viel dit jaar met 6 procent terug door de slabakkende economie. We denken dat het ergste achter de rug is.

Hoewel 2023 geen hoogvlieger is, rapporteerde ArcelorMittal voor de derde opeenvolgende keer dit jaar iets beter dan verwachte kwartaalresultaten. De omzet daalde tegenover het tweede kwartaal met 10,7 procent tot 16,6 miljard dollar, of een terugval met 12,4 procent tegenover het derde kwartaal van 2022. De hoeveelheid verscheept staal zakte met 3,7 procent tot 13,7 miljoen ton, terwijl er op vergelijkbare basis een terugval tegenover vorig jaar is met 4,3 procent. Inclusief de Braziliaanse overname eerder dit jaar steeg het volume tegenover 2022 met 0,9 procent. De gemiddelde gerealiseerde staalprijzen vielen met 7,5 procent terug tegenover het vorige kwartaal en met 12,5 procent tegenover vorig jaar.

De bedrijfskasstroom of ebitda viel terug van 2,66 miljard dollar in het derde kwartaal van 2022 en 2,61 miljard in het vorige kwartaal naar 1,87 miljard (respectievelijk -29,9% en -28,4%). De gemiddelde analistenverwachting bedroeg 1,82 miljard dollar. Na negen maanden halveerde de ebitda tot 6,29 miljard dollar (12,9 miljard in 2022).

De daling is het meest uitgesproken in Europa, van 5,73 miljard dollar naar 2 miljard. Opvallend is de sterke prestatie van India, waar de joint venture met Nippon Steel (belang van 60% voor ArcelorMittal) na negen maanden een ebitda van 1,44 miljard dollar realiseerde (+38,3%). De joint venture verdubbelt de capaciteit tegen 2026.

De nettowinst bedroeg 929 miljoen dollar, vergeleken met nog 1,86 miljard in het tweede kwartaal en 993 miljoen vorig jaar. Na negen maanden is er een terugval van 9,04 miljard dollar naar 3,89 miljard, of van 9,76 dollar per aandeel naar 4,59 dollar. De nettoschuld zakte in het derde kwartaal met 0,2 miljard dollar tot 4,3 miljard, maar is wel met 2,1 miljard gestegen sinds eind 2022. Dat heeft vooral te maken met de in maart afgeronde Braziliaanse overname voor 2,2 miljard dollar (ArcelorMittal Pecém).

Het uitstekende nieuws is dat de nettoschuld de voorbije jaren in die mate structureel werd verlaagd dat het bedrijf ook in lastige economische tijden kan blijven investeren. ArcelorMittal Pecém zal samen met een eerdere overname jaarlijks 0,5 miljard dollar extra ebitda aanleveren. Daarnaast investeerde de staalreus sinds 2021 al 1,8 miljard dollar in interne projecten die verder worden afgewerkt. Tegen 2026 zal nog 3 miljard dollar worden geïnvesteerd in een rist projecten, die samen de jaarlijkse ebitda met 1,3 miljard zullen verhogen.

Het werkkapitaal steeg tijdens de eerste negen maanden met 0,9 miljard dollar, maar zal op jaarbasis naar verwachting dalen. Dat laat toe een basisdividend van 44 dollarcent per aandeel uit te keren, en daarbovenop meer dan 50 procent van de vrije kasstroom na uitkering van het dividend terug te laten vloeien naar de aandeelhouders. Dit jaar werd opnieuw 0,7 miljard dollar uitgetrokken voor de inkoop van eigen aandelen.

Voor het volledige jaar verwacht de staalreus dat de wereldvraag naar staal zonder China met 1 à 2 procent zal stijgen (oorspronkelijk +2 à +3%). Europa zal onder de verwachte vork van -0,5 à +1,5 procent uitkomen, terwijl India beter zal doen dan verwacht (+6 à +8%). De eigen verschepingen zullen stabiel blijven tegenover 2022.

Conclusie

Het aandeel van ArcelorMittal viel dit jaar met 6 procent terug door de slabakkende economie. We denken dat het ergste achter de rug is en verhogen het advies naar koopwaardig. Het aandeel noteert tegen minder dan 0,4 keer de boekwaarde en nauwelijks iets meer dan 5 keer de verwachte nettowinst 2023.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 23,8 euro

Ticker: MT NA

ISIN-code: LU1598757687

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 20 miljard euro

K/w 2022: 2

Verwachte k/w 2023: 5

Koersverschil 12 maanden: -7%

Koersverschil sinds jaarbegin: -6%

Dividendrendement: 1,8%