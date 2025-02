Sterke cijfers, voorzichtige prognose bij UCB

De Belgische biofarmagroep UCB blikt tevreden terug op 2024. Na lang wachten verkreeg de IL-17A- en IL-17F-remmer Bimzelx in november 2023 de Amerikaanse goedkeuring voor patiënten met matige tot ernstige psoriasis.

Bimzelx haalde in de eerste helft van 2024 een omzet van 215 miljoen euro, waarvan 85 miljoen in de Verenigde Staten. In de tweede jaarhelft keurde het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap (FDA) Bimzelx goed in vier bijkomende ziektebeelden die eerder al goedgekeurd werden in Europa: psoriatische artritis, axiale spondyloartritis, ankyloserende spondylitis ankylopoetica en de huidziekte van Verneuil. De omzet klom in de tweede jaarhelft naar 392 miljoen euro (202 miljoen in de Verenigde Staten) en op jaarbasis van 148 miljoen in 2023 naar 607 miljoen (287 miljoen), 7,9 procent beter dan verwacht. Op Bimzelx kleven analisten een toekomstige piekverkoop van 5 miljard euro en meer, al werkt UCB met een doel van minstens 4 miljard euro.

De groep beschikt nog over vier andere, recente medicijnen, die samen de nieuwe groeipool van vijf uitmaken om het patentverval van het immunologisch middel Cimzia en de epilepsiemiddelen Vimpat en Keppra te compenseren. Er is het epilepsiemiddel Fintepla dat in 2024 een omzet van 340 miljoen euro haalde, een stijging met 50 procent tegenover 2023. UCB mikt tegen 2027 op een verkoop van minstens 800 miljoen euro. Daarnaast zijn er de auto-immuunziektemiddelen Rystiggo (rozanolixizumab) en Zilbrysq (zilucoplan), beide goedgekeurd voor de zeldzame spierziekte gegeneraliseerde myasthenia gravis, die respectievelijk 202 miljoen euro (19 miljoen in 2023) en 72 miljoen (0 miljoen) omzet haalden. Tot slot is er het osteoporosemiddel Evenity. In Europa verzorgt UCB zelf de verkoop ervan en boekte er in 2024 103 miljoen euro omzet, 71 procent meer dan in 2023 (60 miljoen). De inkomsten voor UCB uit de verkoop van Evenity in de overige regio’s door partners Amgen en Astellas steeg met 31 procent tot 481 miljoen euro. Samen zorgden de vijf groeipolen voor een jaaromzet van 1,3 miljard euro.

Het epilepsiemiddel Briviact bereikte dankzij een jaaromzet van 686 miljoen euro (+19,1%) twee jaar eerder dan verwacht de vooropgestelde piekverkoop van minstens 600 miljoen. De omzet van Cimzia daalde bij gebrek aan generische concurrentie, ondanks het patentverval, met 2,6 procent tot 2,03 miljard euro.

De groepsjaaromzet steeg met 17 procent tot een recordcijfer van 6,15 miljard euro, 5,2 procent beter dan verwacht (+26,2% in de tweede jaarhelft tot 3,4 miljard).

De recurrente bedrijfskasstroom (rebitda) steeg met 9 procent tot 1,48 miljard euro, waarvan +50 procent tot 824 miljoen in de tweede jaarhelft. De margedruk is een gevolg van de forse investeringen in de verkoop en de marketing (+30% tot 2,08 miljard euro). De rebitda-marge zakte van 25,7 procent in 2023 naar 24 procent (23 à 24,5% verwacht). De nettokernwinst per aandeel steeg van 4,2 naar 4,98 euro, ruim beter dan verwacht (3,7 à 4,4 euro). Het brutodividend wordt met 2 procent opgetrokken tot 1,39 euro per aandeel.

Voor 2025 mikt UCB op een omzet van 6,5 tot 6,7 miljard euro. De rebitda-marge zal stijgen naar 30 procent. De nettokernwinst per aandeel zou stijgen naar 6,8 tot 7,4 euro.

Conclusie

Het aandeel van UCB viel beperkt terug door de voorzichtige vooruitzichten, maar heeft er een enorme stijging opzitten sinds eind 2023. Fundamenteel zijn de vooruitzichten heel positief, maar we wachten op een terugval richting 150 euro voor een mogelijke adviesverhoging.





houden/afwachtengemiddeld2B178,75 euroUCB BBBE0003739530Euronext Brussel34,8 miljard euro35,924,4+84%-6,6%0,8%