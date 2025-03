Solvay maakt dividendbelofte waar

De jaarcijfers van Solvay konden min of meer bekoren, maar toch werd de koers lager gezet door de minder dan verwachte vooruitzichten voor 2025.

Deels door de extreme koersreactie na de opsplitsing van het Solvay-concern is het afgesplitste Solvay-aandeel het betere deel van het totaalpakket en zit de teleurstelling voorlopig bij het Syensqo-aandeel. En eigenlijk zit daar veel logica in. Want er werd een groot onderscheid gemaakt tussen de ‘groeiwaarde’ Syensqo en de ‘dividendwaarde’ Solvay. Maar wie de eerste jaarresultaten van beide vennootschappen – die van 2024 – naast elkaar legt, ziet slechts beperkte verschillen, waarbij de cijfers veel meer aansluiten bij het Solvay-profiel en helemaal niet bij de groei die Syensqo wil optekenen en die er, tot teleurstelling van de analisten en aandeelhouders, ook nog niet in 2025 zal zijn.

Maar dit artikel gaat over de kwartaal- en jaarcijfers van Solvay. We kunnen stellen dat het bedrijf zich goed staand heeft weten te houden en dat het in het vierde kwartaal zelfs meer deed dan enkel maar standhouden. De industriële recessie in de westerse wereld, en in Europa in het bijzonder, wordt heel goed gemanaged. Zo was er geen organische daling van de omzet (zonder eenmalige elementen) in het vierde kwartaal. Nee, er was een minimale groei van +0,5 procent tot 1,134 miljard euro. Ter vergelijking: in het eerste kwartaal van 2024 was er nog een krimp van -11,3 procent. Solvay is dus gradueel verbeterd door het jaar. De jaaromzet lag ook in lijn met de analistenconsensus van 1,11 miljard euro. In absolute termen viel een toename met 0,3 procent te noteren. De ontwikkeling van het resultaat kon meer bekoren en kwam duidelijker boven de gemiddelde verwachting uit. De onderliggende ebitda steeg organisch met 2,2 procent, van 238 naar 256 miljoen euro (of in absolute termen +7,4%). Maar de analistenconsensus mikte op slechts 238,1 miljoen euro.

De toename van de ebitda is ook groter dan de beperkte stijging van de omzet, zodat de ebitda-marge (bedrijfskasstroom tegenover omzet) op jaarbasis is geklommen van 21,1 procent in 2023 naar 22,6 procent vorig jaar. Met een gemengd beeld (organisch -1,2%, in absolute termen +2,6%) in de afdeling Basic Chemicals (Soda Ash & Derivatives en Peroxides), maar wel met een organische ebitda-groei van 6 procent in de divisie Performance Chemicals (Silica, Coatis en Special Chemicals). Het segment Basic Chemicals bleef in het laatste kwartaal vorig jaar wel een stuk rendabeler dan Performance Chemicals (29,4 versus 15,4%).

Als we naar het volledige boekjaar 2024 kijken, dan zien we een daling van de groepsomzet met 4,0 procent, van 4,880 naar 4,686 miljard euro, en een terugval van de organische ebitda met -8,2 procent, van 1,246 naar 1,052 miljard euro. De vrije kasstroom liep vorig jaar wel behoorlijk met 200 miljoen euro terug, tot 361 miljoen euro. Toch bleef de schuldgraad (netto financiële schulden tegenover ebitda) stabiel en onder controle tegen een verhouding van 1,5 keer. Dat laat Solvay toe de belofte van een sterk dividendaandeel na te komen, met een brutodividend van 2,43 euro per aandeel, wat een brutodividendrendement in de buurt van 7 procent oplevert.

Conclusie

De jaarcijfers van Solvay konden min of meer bekoren, maar toch werd de koers lager gezet door de minder dan verwachte vooruitzichten voor dit jaar, met een onderliggende ebitda tussen 1 en 1,1 miljard euro – een status quo tegenover 2024 – en een vrije kasstroom in de buurt van 300 miljoen euro, wat minder is dan in 2024. De waardering blijft echter voldoende laag, tegen 9 keer de verwachte winst en 5 keer de ev-ebitda-verhouding, en met een bruto dividendrendement van 7 procent, om het positieve advies te handhaven.

