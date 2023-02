Recordcijfers alom bij Sipef

De Antwerpse palmolieplantagegroep Sipef beleefde een uitzonderlijk sterk 2022. Voor het eerst overschreed de jaaromzet van 527,5 miljoen dollar de kaap van 500 miljoen.

De palmolieproductie steeg op jaarbasis met 5,1 procent tot 403.927 ton, beter dan de vooropgestelde groei met 4 procent en voor het eerst boven 400.000 ton. Met dank aan een heel sterk vierde kwartaal waarin 101.605 ton werd geproduceerd, 9,8 procent meer dan in het vierde kwartaal van 2021.

De productie van eigen palmvruchten steeg met 5,1 procent tot 344.667 ton en op jaarbasis met 4,2 procent tot 1,44 miljoen ton. De inkoop van vruchten steeg het voorbije kwartaal met een stevige 19,5 procent tot 83.941 ton, vooral dankzij Papoea-Nieuw-Guinea (+19,5%), en op jaarbasis met 13 procent tot 308.390 ton.

Het extractiepercentage – de hoeveelheid palmolie die uit 1 ton vruchten wordt gehaald – bleef sterk met 24,2 procent in het vierde kwartaal en 24 procent op jaarbasis. Dat geeft een opbrengst per hectare van 5,3 ton, ruim beter dan het sectorgemiddelde van 4,1 ton.

Papoea-Nieuw-Guinea droeg 166.641 ton bij aan de groepsproductie, een stijging met 8,8 procent tegenover 2021. De gevolgen van de vulkaanuitbarstingen in 2019 zijn volledig verteerd. Het extractiepercentage blijft er met 25,3 procent, het hoogste van alle Sipef-plantages.

In Indonesië steeg de jaarproductie met 2,7 procent tot 237.286 ton. De jonge (Musi Rawas) of volledig herplantte (Dendymarker) plantages in Zuid-Sumatra blijven de groeimotor van Sipef en produceerden 37.742 ton palmolie, 53,8 procent meer dan in 2021. De groep profiteert sinds de zomer van de uitbreiding van de capaciteit van de verwerkingsmolen in Dendymarker (Zuid-Sumatra) van 20 naar 60 ton per uur. De bouw van een tweede molen in Musi Rawas is gestart. De productiebijdrage van Noord-Sumatra steeg met 1,3 procent tot 112.927 ton. De toename met 2,7 procent in Tolan Tiga tot 70.507 ton werd deels tenietgedaan door een terugval met 0,9 procent in UMW (42.420 ton). Agro Muko zag de productie tegenover 2021 met 8,8 procent terugvallen tot 86.617 ton.

Sipef realiseerde op jaarbasis een gemiddelde verkoopprijs van 996 dollar per ton tegenover 807 dollar in 2021 (+23,4%). In combinatie met de gestegen productie klom de omzet uit palmolie met 30,2 procent. De brutowinst uit de palmolieactiviteiten steeg met 33 procent tot 221,2 miljoen dollar. Netto bedroeg het aandeel in de recurrente winst 108,2 miljoen dollar (+30,7%), een verbetering van het record van 2011 (84,9 miljoen).

Op basis van de uitkeringsratio van 30 procent stijgt het brutodividend van 2 naar 3 euro per aandeel. De sterke kasstromen zorgden voor het eerst sinds 2012 voor een positieve nettokaspositie (122.000 dollar). Twee jaar geleden was er nog een nettoschuld van 151,2 miljoen dollar.

2023 wordt een investeringsjaar om tegen 2030 een groepsproductie van circa 580.000 ton te bereiken. Sipef mikt voor 2023 op een productietoename met 5 procent. Er werd al 27 procent van de verwachte jaarproductie 2023 verkocht tegen 1.004 dollar per ton, tegenover 33 procent tegen 1.185 dollar per ton op hetzelfde moment vorig jaar.

Conclusie

Het aandeel van Sipef reageerde terecht positief op de jaarcijfers. Toch blijft de waardering te goedkoop, tegen circa 7.900 dollar per beplante hectare en 0,85 keer de boekwaarde. Het forse investeringsprogramma in Zuid-Sumatra is bijna afgerond en laat, gezien de uitermate gezonde balans, de komende jaren een guller dividendbeleid toe. We mikken de komende twaalf maanden op een koersherstel richting 70 euro.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 61,0 euro

Ticker: SIP BB

ISIN-code: BE0003898187

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 645,3 miljoen euro

K/w 2022: 6,5

Verwachte k/w 2023: 11

Koersverschil 12 maanden: +1%

Koersverschil sinds jaarbegin: +2,5%

Dividendrendement: 4,9%