Oplopende marges voor X-Fab

X-Fab blijft het uitstekend doen en profiteert van de grote vraag in zijn drie kernmarkten: Automotive, Industrial en Medical. Die staan in voor 91 procent van de groepsomzet. De periode tot eind juni was zelfs een recordkwartaal voor Automotive, met een omzet van 131,1 miljoen dollar (+33%). Industrial (+21%) en Medical (+16%) lieten een iets tragere groei optekenen. Op groepsniveau steeg de omzet met 20 procent, naar 227,1 miljoen dollar, aan de bovenkant van de verwachte vork. Ongeveer 60 procent van de kosten is vast en verbonden aan de infrastructuur, vandaar het belang van een stijgende omzet. De ebitda-marge klom naar 27,4 procent, terwijl op 23 tot 27 procent was gerekend.

De beschikbare capaciteit is een rem op een groei. Daarom besliste X-Fab een tijd geleden fors te investeren. In de periode 2023 tot 2025 gaat het om 1,2 miljard dollar. De halfgeleidergroep zal daarvoor haar cashpositie aanspreken, en een aanzienlijk deel wordt gefinancierd door de bestaande kasstromen. Ook de klanten met wie langetermijncontracten zijn afgesloten, waaronder Melexis, financieren een deel van de capaciteitsuitbreiding. Toch zal X-Fab nog tussen 300 en 500 miljoen dollar aan nieuwe schulden moeten aangaan.

Voor het lopende boekjaar wordt op een omzet tussen 880 en 960 miljoen dollar gerekend, en op een ebitda-marge van 22 tot 27 procent. X-Fab wil tegen 2026 de jaaromzet optrekken naar 1,5 miljard dollar of het dubbele van 2022. Tegelijk moet de ebitda-marge toenemen naar 30 tot 35 procent. De vrije kasstroom, die tijdens de komende investeringsjaren negatief zal zijn, moet tegen 2026 weer uitkomen op 225 miljoen dollar.





Conclusie

De koers van X-Fab is dit jaar al fors opgelopen. Het aandeel noteert nog steeds maar tegen 10 keer de verwachte winst en anderhalf keer de boekwaarde. Een kanttekening daarbij is dat die waardering gebaseerd is op winsten op de top van de cyclus. Als cyclisch bedrijf komen er ook mindere jaren en door de grote investeringen zal de cashpositie omslaan in een nettoschuld. Nieuwe aankopen worden het best even uitgesteld, maar het aandeel mag in portefeuille blijven.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 10,29 euro

Ticker: XFAB FP

Markt: Euronext Parijs

ISIN-code: BE0974310428

Beurskapitalisatie: 1,4 miljard euro

K/w 2022: 24

Verwachte k/w 2023: 10

Koersverschil 12 maanden: +61%

Koersverschil sinds jaarbegin: +53%

Dividendrendement: –