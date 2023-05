Oogstseizoen nadert voor Gimv

Ook Gimv heeft een moeilijk 2022 achter de rug, maar de volgende jaren beloven een betere oogst.

Geplaagd door de hoge inflatie, de gestegen energieprijzen, de hogere loonkosten en de haperingen in de aanvoerketens, dook het rendement op de portefeuille van Gimv in 2022 nipt onder nul in het boekjaar dat liep tot 31 maart. Onder aan de streep was er een nettoverlies van 59,5 miljoen euro of 2,2 euro per aandeel, waardoor de waarde van het eigen vermogen daalde tot 48,2 euro per aandeel, tegenover nog 50,4 euro eind maart 2022.

Het moeilijke 2022 moet wel in perspectief geplaatst worden. In de boekjaren 2020-2021 en 2021-2022 behaalde Gimv nog een portefeuillerendement van respectievelijk 27 en 20,4 procent. Over de voorbije tien jaar bedraagt het gemiddelde portefeuillerendement 13 procent. Dat mag gezien worden, maar dat rendement ligt wel onder het rendement van 15 procent dat Gimv op lange termijn nastreeft.

De volgende jaren moet dat rendement weer binnen handbereik liggen. Gimv investeerde vorig jaar een recordbedrag van 260 miljoen euro, verspreid over 9 nieuwe participaties en 36 overnames bij de portefeuillebedrijven. Niet alleen is het eigen vermogen van Gimv volledig aan het werk gezet, de maatschappij hanteert ook een kleine schuldhefboom om tot een portefeuille van 1,52 miljard euro te komen, wat een record is. “We hebben veel gezaaid. Ons patattenveld is volledig beplant. We gaan er nu goed voor zorgen, om daarna te oogsten. Laat ons hopen dat het weer gunstig blijft”, zegt CEO Koen Dejonckheere.

In het eerste deel van het afgelopen boekjaar was het weer nog slecht. Druk op de winstmarges en een toenemende behoefte aan werkkapitaal wogen op de waardering van de portefeuille. Gimv merkte in de tweede helft van het jaar beterschap bij de portefeuillebedrijven door kostenbesparingen en prijsverhogingen. Over het hele boekjaar leverde dat een omzetstijging van 24 procent op bij een heel lichte daling van de bedrijfscashflow. Het herstel in de tweede jaarhelft leverde in die periode een positief portefeuilleresultaat van 50 miljoen euro op.

De toekomstige oogst is niet alleen afhankelijk van de prestaties van de portefeuillebedrijven. Ook het financiële klimaat speelt een grote rol, zoals de stijging van de rentevoeten. “Hogere financieringskosten kunnen ervoor zorgen dat het algemene activiteitsniveau in durfkapitaal lager zal blijven dan de voorbije jaren”, waarschuwt Gimv. Anders gezegd, het wordt moeilijker om portefeuillebedrijven met een stevige meerwaarde te verkopen, terwijl het dividend vooral met de opbrengst van die exits wordt gefinancierd. Afgelopen boekjaar verkocht Gimv voor 175 miljoen euro aan participaties tegen gemiddeld 1,8 keer de aanschaffingswaarde, vooral dankzij de betere winstgevendheid van die bedrijven.

De politiek om het dividend minstens op peil te houden, blijft onverminderd overeind. “De voorbije vijftien jaar hebben we voor bijna 1 miljard euro aan dividenden uitgekeerd. Als we dat tempo willen aanhouden de komende tien jaar moeten we met onze huidige portefeuille van 1,5 miljard euro zowat 2 à 3 miljard euro aan exits realiseren”, zegt Dejonckheere.

De hogere rentevoeten bemoeilijken lucratieve exits, maar daartegenover staat een jonge portefeuille die in de boeken van Gimv fair gewaardeerd wordt. De koers geeft een korting van 10 procent op de portefeuille. Het keuzedividend van 2,6 euro geeft een aantrekkelijk rendement van bijna 6 procent. Het aandeel blijft koopwaardig.





Advies: kopen

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 44,4 euro

Ticker: GIMB BB

ISIN-code: BE0003699130

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 1,21 miljard euro

K/w 2022-2023: –

Verwachte k/w 2023-2024: 10

Koersverschil 12 maanden: -20,5%

Koersverschil sinds jaarbegin: -1%

Dividendrendement: 5,9%