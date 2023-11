Ontex heeft schuldgraad eindelijk onder controle

Operationeel is de groep aan de beterhand, de financiële zorgen liggen achter ons.

Bij Ontex, de producent van persoonlijkehygiëneproducten voor baby’s (luiers), vrouwen (tampons) en senioren (incontinentieproducten), kijken we altijd eerst naar de evolutie van de schuldgraad (netto financiële schuld/bedrijfskasstroom of ebitda). Ontex komt uit een penibele financiële situatie. Eind september vorig jaar stond de ratio nog op een zorgwekkende 7,7 keer. Eind vorig jaar was die verhouding al gezakt tot 6,4 keer. De positieve evolutie zette door in het eerste kwartaal tot 5,3 keer en halfweg het jaar was er een verbetering richting 4,5 keer de ebitda.

Dat was positief, maar nog niet ideaal. Drie tot vier keer de ebitda is een meer aanvaardbare ratio. Halfweg het jaar was de ambitie van het management om tegen het eind van het jaar op 3,75 keer te geraken. Die opdracht is al volbracht na negen maanden. De schuldgraad stond eind september op 3,6 keer de ebitda.

De schuldenafbouw was een prioriteit voor de nieuwe CEO, Gustavo Calvo Paz. De verkoop van de Mexicaanse bedrijfsactiviteiten (netto-opbrengst 265 miljoen euro) heeft de schuldenlast verlicht en toegelaten de termijnlening van 220 miljoen euro terug te betalen. De verkoop van Braziliaanse activiteiten is nog niet afgerond.

Over het derde kwartaal is er een 10 procent vergelijkbare omzettoename uit de voortgezette activiteiten (zonder de opkomende markten) tot 456,9 miljoen euro. Dat ligt boven de analistenconsensus van 451,9 miljoen euro en is grotendeels toe te schrijven aan prijsstijgingen (+8%). De wisselkoersen – vooral de dollar – zaten dan weer tegen (-5%). Groei is er in alle afdelingen, maar het meest in Adult Care.

Op groepsniveau is er een 11 procent lagere omzet tot 567,9 miljoen euro. Door de verkoop van de Mexicaanse activiteiten is in de opkomende landen sprake van een 46,2 procent lagere omzet. Afgelopen kwartaal werd ook de verkoop van de activiteiten in Algerije en Pakistan aangekondigd. Na negen maanden staat de teller van de klim voor de vergelijkbare omzet uit de voorgezette activiteiten op 13 procent, tot 1,349 miljard euro.

De omzetstijging in het derde kwartaal en na negen maanden geeft een enorme boost aan de evolutie van de bedrijfskasstroom (ebitda) uit de voortgezette activiteiten. Die maakt in de periode juli-september een sprong van bijna 82 procent tot 43,6 miljoen euro. Dat is wel bijna 5 procent onder de gemiddelde analistenverwachting van 45,8 miljoen euro. Dat betekent ook een bijzonder fraaie toename van de aangepaste ebitda-marge van 5,6 naar 9,5 procent op jaarbasis in de voortgezette activiteiten. Maar de gemiddelde schatting van analisten mikte op 9,9 procent.

Op groepsniveau raakt Ontex wel boven 10 procent (10,3%) en boven de analistenconsensus. De aangepaste ebitda-marge in de opkomende landen maakt een enorme sprong van 5,4 naar 13,3 procent, waardoor we op groepsniveau uitkomen op 58,4 miljoen euro.

De uitvoering van de kostenbesparing van 20 miljoen euro doet de operationele kosten met 5 procent teruglopen. Voor het volledige boekjaar mikt het management op een ebitda-marge aan de bovenkant van de vork van 8 tot 10 procent en een verdere afname van de schuldgraad.

Conclusie

Jarenlang was het Ontex-aandeel een zorgenkind op Euronext Brussel, maar de afgelopen tijd is het een uitblinker (14% beter dan de Bel-20-index sinds begin 2023). Operationeel is de groep aan de beterhand, de financiële zorgen liggen achter ons. We passen het risico aan van hoog (C) naar gemiddeld (B). We zien potentieel voor het aandeel om een tijdje beter te presteren dan het marktgemiddelde.

