Nieuw recordjaar voor EVS

EVS, de Luikse wereldspeler in livesportverslaggeving, draaide in 2024 voor het vierde jaar op rij een recordomzet.

De jaaromzet van 198 miljoen euro was een verbetering met 14,3 procent van het vorige record van 2023 (173,2 miljoen euro), aan de bovenkant van de eigen – verhoogde – vork van 190 à 200 miljoen en beter dan de analistenverwachting (197,1 miljoen). In de tweede jaarhelft was er een groei met 14,1 procent tot 99,9 miljoen euro. De inkomsten uit grote sportevenementen leverde 15,8 miljoen euro omzet op, ook een record. Het aandeel van de afdeling Live Audio Business steeg van 52 naar 57 procent, in lijn met de strategie om de inkomsten te verbreden, weg van de pure sportverslaggeving. De bedrijfswinst (ebit) klom met 9,4 procent tot 45 miljoen euro (40 à 46 miljoen euro vooropgesteld, analistenverwachting van 44,1 miljoen), of een daling van de ebit-marge met 110 basispunten tot 22,7 procent. Deels geholpen door lagere belastingen steeg de nettowinst met 16,1 procent tot 42,9 miljoen euro, of van 2,65 naar 3,02 euro per aandeel.

De goede resultaten en de verbetering van het werkkapitaal zorgden voor een ruimschootse verdubbeling van de nettokaspositie, van 36,6 miljoen euro eind 2023 tot 74,9 miljoen – ook een record. Dat laat toe het basisdividend voor de komende drie jaar op te trekken van 1,1 tot 1,2 euro bruto per aandeel. Daarnaast is er ruimte om te investeren in organische groei, gerichte overnames en de inkoop van eigen aandelen. Het orderboek tikte eind 2024 af op 163,5 miljoen euro, of 6,7 procent hoger dan eind 2023. Van dat cijfer is 107 miljoen euro gereserveerd voor 2025 (+6,6%). Gecombineerd met een aantrekkelijke pijplijn stelt EVS een hoger dan verwachte jaaromzet voor 2025 van 195 à 210 miljoen euro voorop.

Conclusie

De recordcijfers en de mooie vooruitzichten stuwden het aandeel naar het hoogste niveau sinds 2017. De waardering blijft niet uitdagend, tegen 12 keer de verwachte winst voor 2025. Het aandeel is stevig te behouden.



houden/afwachtenlaag2A36,05 euroEVS BBBE0003820371Euronext Brussel516,5 miljoen euro11,912+17,2%+16,3%3,3%