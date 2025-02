Mooie margeverbetering bij AB InBev

De vorige kwartaalcijfers smaakten zuur voor de aandeelhouders van AB InBev. De weerbarstige consumptie in China deed de resultaten onder de verwachtingen uitkomen. Maar er is beterschap bij de grootste brouwer ter wereld.

We beginnen wel met een daling van de volumes in het jongste kwartaal: -1,9 procent (-0,7% verwacht). Die is vooral te wijten aan een volumedaling van 19 procent in China. Dat is een verdere verzwakking tegenover het vorige kwartaal (-14,2%). Vooral Zuid-Amerika deed het een stuk beter dan verwacht.

De vergelijkbare omzet nam met 3,4 procent toe tot 14,84 miljard dollar, meer dan de stijging met 2,1 procent in het vorige kwartaal en beter dan de analistenconsensus van 2,5 procent tot 14,46 miljard dollar. De genormaliseerde ebitda (bedrijfskasstroom) klom met 10,1 procent (+7,1% in het vorige kwartaal) tot 5,245 miljard dollar. Dat ligt ook boven de analistenconsensus van 5,15 miljard dollar. Dat houdt een toename van de ebitda-marge (bedrijfskasstroom/omzet) in tot 35,3 procent (34,9% verwacht), met ook hier Zuid-Amerika als uitblinker.

Over het volledige boekjaar is de ebitda met 8,2 procent toegenomen. Dat ligt boven de eigen doelstelling van 6 à 8 procent groei en boven de analistenconsensus van 7,6 procent. De ebitda-marge is vorig jaar geklommen tot 35,1 procent, tegenover 33,6 procent voor het boekjaar 2023. Daardoor is de schuldgraad gezakt tot 2,89 keer de ebitda.

De onderliggende winst per aandeel steeg van 0,82 naar 0,88 dollar. Voor het volledige boekjaar geeft dat een sprong van 3,05 naar 3,53 dollar per aandeel. Het dividend stijgt naar 1 dollar bruto per aandeel.

Conclusie

Voor 2025 blijft de bedrijfstop van AB InBev bij de klassieke verwachting van 4 tot 8 procent organische groei van de genormaliseerde ebitda. Dat cijfer werd met 8,2 procent in 2024 geklopt. Eindelijk nog eens deugddoende cijfers met ook een duidelijk positieve marktreactie. We verhogen het advies.

koopwaardiggemiddeld1B55,88 euroABI BBBE0974293251Euronext Brussel115,9 miljard euro2017-1%+19%Dividendrendement: 1,4%