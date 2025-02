Montea blijft groeien, los van de economische context en de rentestanden. Ook de komende jaren lijkt de groei verzekerd.

Montea, de specialist in logistiek vastgoed, met drie kwart van de business in België en Nederland, blijft sterk groeien. De bezettingsgraad van 99,9 procent blijft uitstekend. Enkel in Frankrijk staat één site leeg. Al sinds 2018 is de bezettingsgraad niet meer onder 99 procent gezakt. Dankzij de indrukwekkende investering van 441 miljoen euro afgelopen jaar, als onderdeel van het groeiplan Track27, ging het aantal sites van 95 naar 118 en de reële waarde van de vastgoedportefeuille van 2,28 naar 2,79 miljard euro. Het nettohuurresultaat klom van 106,6 miljoen euro in 2023 naar 115,1 miljoen euro. Het recurrente resultaat (zonder uitzonderlijke elementen) steeg met 10,3 procent op jaarbasis tot 99,26 miljoen euro. De vergelijkbare winst per aandeel zakte wel met 3,5 procent, van 4,90 naar 4,73 euro.

Om zijn schuldgraad onder controle te houden haalde Montea vorig najaar in een recordtempo 154 miljoen euro op. Dat deed het aantal aandelen met 14 procent toenemen. Die kapitaaloperatie heeft mee de groeispurt van het afgelopen jaar mogelijk gemaakt. Met 34,8 procent heeft Montea nog altijd een van de laagste schuldgraden onder de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (gvv’s). De intrinsieke waarde steeg van 75,74 naar 78,42 euro per aandeel.

Voor 2025 wordt de winstverwachting opgetrokken van 4,75 naar 4,90 euro per aandeel, een recurrente aangroei van 8 procent. De aandeelhouder krijgt een recurrent dividend van 3,60 euro bruto per aandeel voor 2024, tegenover nog 1,80 euro in 2014. Voor 2025 stelt Montea een recurrent dividend van 3,90 euro per aandeel voorop.

Conclusie

Montea blijft onverstoorbaar groeien, los van de economische context en de rentestanden. Ook voor de komende jaren lijkt de groei verzekerd, met een prognose van 5,60 euro voor de winst per aandeel tegen 2027, zodat we bij ons positieve advies blijven. Als de langetermijnrente dit jaar daalt, zou een koersherstel richting een nettoactiefwaarde van 78,4 euro logisch zijn.



: koopwaardig: gemiddeld: 1B65,60 euroMONT BBBE0003853703Euronext Brussel1,50 miljard euro13,513-9%+3%5,7%