MDxHealth is op weg naar winst

Het aandeel blijft in het strafhoekje zitten. De markt anticipeert op een kapitaalverhoging.

De jaarrapportering van de diagnosticagroep MDxHealth bevestigde de evolutie naar een positieve gezuiverde bedrijfskasstroom in de eerste helft van 2025. De eerder gerapporteerde vierdekwartaalsomzet van 24,7 miljoen dollar (+28% tegenover 2023) leverde een brutowinst van 15,5 miljoen op, of een daling van de winstmarge met 260 basispunten tot 62,7 procent. De overige kosten stegen met 6 procent tot 20,1 miljoen dollar, waardoor het nettoverlies met 36 procent daalde tot 6,8 miljoen. De gezuiverde bedrijfskasstroom of rebitda verbeterde met 68 procent tot -1,4 miljoen dollar.

Op jaarbasis was er een recordomzet van 90 miljoen dollar (+28%), een brutowinst van 55,1 miljoen (+26%) of een marge van 61,2% (-140 basispunten), een verbetering van de rebitda met 24 procent tot -14,7 miljoen en van het nettoverlies met 12 procent tot 38,1 miljoen.

Voor 2025 herhaalde CEO Michael McGarrity een verwachte jaaromzet van 108 tot 110 miljoen dollar, een groei van minstens 20 procent. Voor de daaropvolgende jaren verwacht hij een vergelijkbare groei, met de portefeuille van vier prostaatkankertesten en een urine-infectietest. MDxHealth zou winstgevend kunnen worden vanaf 2027.

De kaspositie bedroeg eind 2024 46,8 miljoen dollar. In het tweede kwartaal moet de eerste van drie mijlpaalbetalingen worden betaald aan Exact Sciences voor de overname van diens GPS-test in 2022. Het bedrag zal allicht circa 40 miljoen dollar bedragen. Voor de financiering kan dit jaar 25 miljoen dollar worden opgenomen van de vorig jaar aangegane schuldfinanciering tot 100 miljoen bij OrbiMed. Exact Sciences kan ook deels betaald worden in nieuw uit te geven aandelen MDxHealth.

Conclusie

Het aandeel blijft in het strafhoekje zitten. De markt anticipeert op een kapitaalverhoging. Hoewel niet uitgesloten, primeert voor ons de realistisch geworden overgang naar een structureel positieve kasstroom en de groei richting winstgevendheid in 2027. Het risico blijft wel bovengemiddeld.



koopwaardighoog1C1,56 USDMDXH USBE0974461940Nasdaq77,2 miljoen dollar-30,9%-34,2%