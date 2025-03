Korting GBL wordt stilaan aantrekkelijk

GBL werkt aan een strategische bijsturing, maar ook in 2024 bleven de aandeelhouders op hun honger zitten. De nettoactiefwaarde per aandeel maakte pas op de plaats, terwijl de beurzen het goed deden. Die relatief lage returns zijn niet nieuw. In de periode 2012-2024 leverde GBL een totale aandeelhoudersreturn van 5,8 procent per jaar op, terwijl een indexbelegging in de EuroStoxx-50 8,7 procent opleverde. Een beurskoers met een korting van bijna 40 procent op de intrinsieke waarde toont aan dat het management het beleggersvertrouwen moet herstellen.

Dat kan GBL enkel met fraaie returns. Voor de volgen de jaren mikt de holding op een aandeelhoudersreturn van minstens 10 procent, via een waardestijging van de portefeuille en de uitkering van een stevig dividend. GBL trekt daarvoor nog meer de kaart van niet-genoteerde activa, met een focus op de sectoren gezondheidszorg, consumentengoederen en dienstverlening aan bedrijven. In die sectoren heeft GBL ervaring.

In de periode 2024-2027 wil GBL voor 7 miljard euro cash vrijmaken, hoofdzakelijk via de verkoop van beursgenoteerde activa, om voor 4 miljard euro te investeren. De overige 3 miljard euro moet naar de aandeelhouders vloeien via dividenden en/of de inkoop van eigen aandelen. De participaties in adidas en SGS zijn al gevoelig afgebouwd. Die deals brachten 2,4 miljard euro cash en een mooie meerwaarde op. Tegelijk verkocht GBL wel een stuk van twee winnaars in zijn portefeuille, terwijl het bijhouden van goede activa doorgaans geen slecht idee is.

De strategische bijsturing naar privaat kapitaal wordt ook onderstreept door een bijsturing in het management. CEO Ian Gallienne wordt voorzitter van de raad van bestuur. De nieuwe CEO wordt Johannes Huth, die als gewezen partner van het durfkapitaalfonds KKR een pak ervaring in durfkapitaal meebrengt.

Voor GBL is de potentiële return op niet-genoteerde activa hoger om verschillende redenen. “In die investeringen zijn we vaak meerderheidsaandeelhouder. Dat maakt ons wendbaarder in een volatiele wereld. Als minderheidsaandeelhouder in een beursgenoteerd bedrijf heb je minder te zeggen. In durfkapitaal gaat het ook doorgaans om kleinere bedrijven. Het is gemakkelijker met die bedrijven je geld te verdubbelen. Ze hebben meer potentieel. Tot slot kan je ook een grotere schuldhefboom zetten op niet-genoteerde bedrijven. Het is een ander spel, met een groter risico maar ook met een hogere return”, zegt Ian Gallienne.

Naast hogere returns moet ook royale aandeelhoudersvergoedingen de beurskorting terugdringen. Het dividend stijgt fors, naar 5 euro per aandeel. Dat kost GBL jaarlijks ongeveer 700 miljoen euro, terwijl de holding in 2024 zelf maar 336 miljoen euro aan dividenden ontving. Het management benadrukt dat het dividend ook wordt gefinancierd met de opbrengst van desinvesteringen. De holding heeft ook nagenoeg geen schulden. Het dividend van minstens 5 euro per aandeel is zeker de volgende drie jaar gedekt, zegt het management. De voorbije vier jaar is ook voor 2,2 miljard euro eigen aandelen ingekocht. Dat beleid wordt op een ‘opportunistische’ manier verdergezet.

Conclusie

GBL wil de volgende jaren de kaart van durfkapitaal trekken, om voor de aandeelhouders een return van minstens 10 procent per jaar te verdienen. Door de ondermaatse returns van de voorbije jaren noteert het aandeel met een korting van bijna 40 procent op de intrinsieke waarde. In combinatie met een dividendrendement van 7 procent oogt dat aantrekkelijk, maar echt koersherstel is pas mogelijk als GBL aantoont dat het de beloofde returns kan leveren. Het advies blijft ‘houden’.

houdengemiddeld2B

Koers: 68,6 euro

Ticker: GBLB

ISIN-code: BE0003797140

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 9,5 miljard euro

K/w 2024: 15

Verwachte k/w 2025: 15

Koersverschil 12 maanden: +1%

Koersverschil sinds jaarbegin: +4%

Dividendrendement: 7%