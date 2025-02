KBC scoort topresultaten

KBC klopt alle analistenverwachtingen en gaat vlot boven zijn resultaten van vorig jaar.

Om de jaarcijfers 2024 in bijbelse termen uit te drukken: ‘KBC is een rots, waar de belegger/aandeelhouder zijn kerk kan op bouwen’. De markt had er trouwens alle vertrouwen in, want het aandeel sloot de avond voor de publicatie af op het hoogste peil sinds de bankencrisis van 2008.

De analisten hadden de lat nochtans redelijk hoog gelegd. Maar de Belgische grootbank is er nog iets meer dan in vorige kwartalen in geslaagd om boven die lat te gaan. Vooreerst met de nettorente-inkomsten. Velen gingen er vanuit dat we daarvoor de piek in 2023 zouden gezien hebben, maar dankzij een flinke eindspurt is KBC daar toch in 2024 overheen gegaan. Tegenover een analistenverwachting van 1,38 miljard euro werd 1,433 miljard euro gerealiseerd, het hoogste kwartaalcijfer voor 2024. Dat geeft voor boekjaar 2024 het eindcijfer van 5,574 miljard euro, wat dus ook boven de verwachting van 5,5 miljard euro ligt.

Het nettoresultaat kwam met 1,116 miljard euro ook al uit boven de analistenconsensus van 1,02 miljard euro. Per aandeel geeft dat 2,75 euro versus 2,14 euro in het voorafgaande trimester en 1,59 euro per aandeel voor de periode oktober-december van vorig jaar. Met dank aan beduidend hogere nettoprovisie-inkomsten en een eenmalig belastingvoordeel (liquidatie KBC Bank Ireland).

De aandeelhouder mag mee vieren. In mei werd al een extra buitengewoon interim-dividend van 0,70 euro per aandeel bruto betaald. Daar komt nog het ‘gebruikelijke’ interim-dividend van 1 euro bruto bovenop in november en een slotdividend van 3,15 euro in mei 2025.

Conclusie

KBC bewijst nog eens dat het topkwaliteit is in de Europese banksector en dat de waarderingspremie terecht boven het Europese sectorgemiddelde ligt met een waardering tegen 1,4 keer de boekwaarde, een verwachte koers/winst in de buurt van 10 en een dividendrendement van 6 procent. Stevig vasthouden.



Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 80,26 euro

Ticker: KBC BB

ISIN-code: BE0003565737

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 33,09 miljard euro

K/w 2024: 10

Verwachte k/w 2025: 10

Koersverschil 12 maanden: +34%

Koersverschil sinds jaarbegin: +8%

Dividendrendement: 6,0%