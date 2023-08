Hogere omzetprognose bij Fagron

Fagron pakte uit met een sterk rapport over de eerste jaarhelft. De groepsomzet steeg met 13,1 procent tegenover de eerste helft van 2022, tot 371,6 miljoen euro (+10,5% tot 190,2 miljoen euro in het tweede kwartaal). Zonder wisselkoerseffecten bedroeg de toename 12,1 procent. De organische omzetgroei, zonder overnames en desinvesteringen, bedroeg 9,3 procent, waarvan 8,4 procent tegen constante wisselkoersen. De marktconsensus mikte op een halfjaaromzet van 369 miljoen euro.

Opnieuw nam Noord-Amerika de groep op sleeptouw, met een sterke omzetgroei van 29,2 procent tot 145 miljoen euro (+25,3% tot 75 miljoen euro in het tweede kwartaal). Zowel het compoundingbedrijf Anazoa als de sterielebereidingsfaciliteit van Wichita presteerde uitstekend. Om de kwaliteit en de efficiëntie nog te verbeteren, investeert Fagron 20 miljoen euro extra in herverpakkingsfaciliteiten.

Europa bevestigde herstel na een lastige periode, met een mooie groei van 6,1 procent tot 146,1 miljoen euro (+5% tot 73,8 miljoen euro in het tweede kwartaal), terwijl Latijns-Amerika met een lauwe 2,4 procent groeide tot 80,5 miljoen euro (-1,5% tot 41,3 miljoen) maar wel tekenen van herstel vertoont.

De recurrente bedrijfskasstroom (rebitda) klom met 14 procent tot 72 miljoen euro, boven de gemiddelde analistenverwachting van 70,4 miljoen. De rebitda-marge steeg tegenover vorig jaar met 10 basispunten tot 19,4 procent. De nettowinst daalde met 5,7 procent tot 33,7 miljoen euro, of 0,46 euro per aandeel. De nettoschuld bleef de voorbije zes maanden stabiel (273,3 miljoen euro), of een ongewijzigde 1,9 keer de ebitda (maximale tolerantie tot 2,8 keer ebitda). Fagron trok de jaarverwachtingen op van een midden- tot hoogenkelcijferige omzetgroei (+5% tot +9%) naar hoogenkelcijferige groei en mikt onverminderd op een grotere winstgevendheid.





Conclusie

Het aandeel van Fagron reageerde neutraal op een mooie rapport, maar noteert 20 procent hoger sinds het jaarbegin. De waardering is correct, tegen 16 keer de verwachte winst voor 2023 en tegen 10,5 keer de verhouding van de ondernemingswaarde tegenover de verwachte bedrijfskasstroom. We bevestigen het advies.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 15,97 euro

Ticker: FAGR BB

ISIN-code: BE0003874915

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 1,17 miljard euro

K/w 2022: 18

Verwachte k/w 2023: 16

Koersverschil 12 maanden: +10%

Koersverschil sinds jaarbegin: +20%

Dividendrendement: 1,6%