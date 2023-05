Het C-woord valt bij Atenor

Ook voor de vastgoedontwikkelaar Atenor is de ommekeer in de rentestanden een gamechanger. En wat voor een! Eigenlijk twijfelt de markt al sinds de coronacrisis aan het potentieel van het aandeel, meer in het bijzonder over de snelheid waarmee de vastgoedontwikkelaar zijn projecten kan realiseren en vooral of daarbij lucratieve deals kunnen worden gesloten. De jaarresultaten gaven hun gelijk. Er was een licht verlies van 0,84 miljoen euro of 0,13 euro per aandeel. Desondanks besliste de bedrijfsleiding het dividendbeleid aan te houden en het dividend toch met 5 procent te verhogen,+ van 2,54 naar 2,67 euro bruto per aandeel. Ondanks een afname ook van de kaspositie van 92,1 miljoen euro eind 2021 tot 25,2 miljoen euro eind 2022, en een toename van de financiële schulden van 742,4 miljoen eind 2021 naar 867,5 miljoen euro eind vorig jaar.

Twee maanden later, bij de update voor het eerste kwartaal, neemt het Atenor-management plots wel het ‘C-woord’ in de mond. Er is dus een ‘crisis’ in het vastgoed. Er komen dan ook noodmaatregelen, zoals de aanpassing van de voorwaarden van het dividend in aandelen. Atenor wil niet dat nog meer kasmiddelen uit de vennootschap stromen via de klassieke dividenduitkering in contanten. Daarnaast wil Atenor ongeveer 10 procent (zowat 130.000 m² op een portefeuille van 1,3 miljoen m²) van de portefeuille toch te gelde maken tegen de huidige, verre van optimale marktvoorwaarden. Voorts wil de vastgoedontwikkelaar almaar meer algemene financiering via de financiële markten vervangen door specifieke projectfinanciering.





Conclusie

We hebben het advies bij de jaarcijfers verlaagd, omdat we aanvoelden dat 2023 door de aanhoudende renteverhogingen opnieuw een overgangsjaar zou worden, en dat het verhoogde dividend nog het enige positieve argument was geworden. De hoogte van het volgende dividend is nu hoogst onzeker. Vandaar dat we het, ondanks de scherpe koersdaling sinds onze adviesverlaging, toch houden bij dat verlaagde advies.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 32,30 euro

Ticker: ATEB BB

ISIN-code: BE0003837540

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 227,36 miljoen euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -42%

Koersverschil sinds jaarbegin: -33%

Dividendrendement: 8,4%