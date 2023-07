Het beste moet nog komen voor argenx

Alle superlatieven schieten tekort om het weergaloze succes van argenx te omschrijven.

De zenuwen van de aandeelhouders van argenx stonden de voorbije weken strak gespannen. Het was nagelbijtend uitkijken naar de fase III-studieresultaten van Vyvgart Hytrulo, de onderhuids toegediende toepassing van de FcRn-remmer efgartigimod, op patiënten met de neuromusculaire ziekte CIDP. De verkopers bleken ongelijk te hebben, want de resultaten overtroffen de verwachtingen. De studie haalde het primaire eindpunt, waarbij Vyvgart Hytrulo de kans op een herval met 61 procent verminderde vergeleken met de placebopatiënten. Bovendien haalde 67 procent van de behandelde patiënten een klinische verbetering, die opliep tot een heel hoge 78 procent bij het uitfilteren van patiënten die nog niet lang genoeg in de studie waren opgenomen of niet minstens vier injecties kregen toegediend. Het uitstekende veiligheids- en tolerantieprofiel werd opnieuw bevestigd. 91 procent van de in aanmerking komende patiënten stapten over op de extensiestudie.

De resultaten laten overtuigend zien dat de IgG-auto-antilichamen een sterke rol spelen bij CIDP en bieden het best mogelijke scenario voor Vyvgart Hytrulo voor die indicatie. Het middel lijkt het beter te doen dan de huidige standaardbehandeling, een meerdaagse toediening van immuunglobuline, met een beter veiligheidsprofiel en toegediend via een simpele onderhuidse toediening. De bedoeling is de goedkeuringsaanvraag in te dienen voor het jaareinde. In het vierde kwartaal volgen nog de fase III-resultaten naar de huidziekte pemphigus vulgaris en de bloedziekte ITP via een subcutane toediening.

Zoals al vaker maakte argenx van het uitstekende nieuws gebruik om extra kapitaal op te halen. Het haalde zonder een korting te hoeven toestaan 1,1 miljard dollar op (750 miljoen dollar vooropgesteld) door de uitgifte van 1,58 miljoen aandelen tegen 490 dollar per aandeel en 663.918 aandelen tegen 436,37 euro per aandeel. Inclusief de onmiddellijk uitgeoefende overtoewijzingsoptie van 15 procent geeft de uitgifte van 2,58 miljoen aandelen een bruto-opbrengst van 1,27 miljard dollar (1,13 miljard euro). Uit dat fenomenale succes blijkt de ambitie om de snelle ontwikkeling zelfstandig te willen voltrekken. Het bedrijf beschikt nu over 3 miljard dollar cash, ruimschoots voldoende om allicht volgend jaar al break-even te draaien.

De bedoeling is zowel Vyvgart als ARGX-117 als ARGX-119 maximaal te ontwikkelen. In de prospectus van de kapitaalverhoging meldde argenx al voorlopige omzetcijfers voor het tweede kwartaal (volledige rapportering op 27 juli). Met een omzet van 269 miljoen dollar overtrof Vyvgart alweer met 16 procent de gemiddelde analistenverwachting van 231 miljoen. Het groeitraject houdt strak aan met een stijging met 23 procent tegenover het vorige kwartaal (213 miljoen dollar). Na zes maanden staat de teller al op 487 miljoen dollar (400,7 miljoen op jaarbasis in 2022), waardoor de mijlpaal van 1 miljard dollar omzet naar alle waarschijnlijkheid al in het tweede verkoopjaar wordt gehaald. Alle superlatieven schieten tekort om het weergaloze succes van argenx te omschrijven.





Conclusie

We zijn uitermate tevreden dat we dit aandeel al vroeg tegen 13,25 euro hebben opgepikt, goed voor een rendement van afgerond 3.500 procent. We hebben de voorbije jaren bij tussentijdse successen onze positie afgetopt, louter om het gewicht in de voorbeeldportefeuille niet te hoog te laten oplopen. Dat keuzemoment dient zich na de forse koerssprong opnieuw aan. Daartegenover staat dat argenx intussen in de bestuurskamers van alle bigfarmabedrijven nauwlettend wordt gevolgd en een overnamebod – met een stevige premie – niet valt uit te sluiten. De kans daarop lijkt ons het grootst de komende drie tot zes maanden. Al hopen we dat argenx zelfstandig blijft. Het beste moet immers nog komen. Koopwaardig (rating 1B).

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 475,9 EUR

Ticker: ARGX BB

ISIN-code: NL0010832176

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 27,9 miljard euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: +31,8%

Koersverschil sinds jaarbegin: +34,8%

Dividendrendement: –