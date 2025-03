Grote opluchting bij Elia Group

De onzekerheid is weg bij Elia Group door een grote kapitaaloperatie die de bestaande aandeelhouders minimaal verwatert.

Voor een bedrijf waarvan het resultaat gereguleerd en dus behoorlijk voorspelbaar is, legde de aandelenkoers van Elia Group een opmerkelijk volatiel parcours af. Vooral de jongste maanden stond de beurskoers zwaar onder druk uit vrees voor een sterke verwatering van de winst per aandeel. In de periode 2024-2028 voert Elia een investeringsplan van 31,6 miljard euro in België en Duitsland uit. Om dit plan te financieren, is 4 tot 4,5 miljard euro extra kapitaal nodig, wat een grote oefening is op een marktkapitalisatie van ruim 5 miljard euro. “Er was bij de beleggers een grote nervositeit over de financiering van ons grote investeringsplan”, zegt CEO Bernard Gustin.

Elia Group veegt deze onzekerheid nu grotendeels van tafel met een operatie die de kapitaalbehoeften tot 2028 afdekt met een minimale verwatering voor de bestaande aandeelhouders. In een eerste fase hebben drie nieuwe institutionele investeerders (Blackrock, Atlas en CPP Investments) en de referentieaandeelhouder Publi-T/NextGrid via een private plaatsing ingetekend op een kapitaalverhoging van 850 miljoen euro, wat het aantal uitstaande aandelen verhoogt met 9 procent. “Deze aandeelhouders tekenden in zonder een korting op de beurskoers. Dat is een sterk signaal dat ze geloven in ons verhaal”, zegt Bernard Gustin.

In een tweede fase, die nog voor eind april uitgevoerd wordt, wordt nog eens 1,35 miljard euro kapitaal opgehaald via een aandelenuitgifte met voorkeurrechten voor alle bestaande aandeelhouders. In totaal wordt dus tegen eind april 2,2 miljard euro kapitaal opgehaald, met als gevolg een stijging van het aantal uitstaande aandelen met 35 à 40 procent, afhankelijk van het aantal uitgeoefende voorkeurrechten. Publi-T/NextGrid en de nieuwe aandeelhouders hebben al toegezegd om hun voorkeurrechten uit te oefenen, zodat al minstens 55 procent van deze tranche van de kapitaaloperatie is ingevuld.

De verwatering voor de aandeelhouders blijft tot 2028 relatief beperkt en maakt de creatie van aandeelhouderswaarde mogelijk.

Na deze operatie van 2,2 miljard euro moet vanaf 2026 nog ongeveer 2 miljard euro kapitaal gevonden worden. Elia Group kan dat echter zonder verdere verwatering ophalen omdat het bedrijf de mogelijkheid heeft om voor 1,9 miljard kapitaal op te halen via de uitgifte van hybride obligaties. Die tellen als kapitaal maar delen niet in de winst. In ruil voor het hogere risico krijgen de obligatiehouders uiteraard ook een hogere vergoeding van ongeveer 1,5 procent bovenop de klassieke obligatierente. Elia Group legt ook de optie op tafel om de kapitaalnood deels op te vangen via de verkoop van participaties in haar dochterbedrijven. “We zullen deze keuze maken in functie van de waarderingen en rentevoeten op dat ogenblik. Belangrijk is dat we deze keuze vanuit een sterke positie kunnen doen. Als geheel is dit een efficiënt kapitaalplan dat onze kapitaalbehoefte dekt tot en met 2028 met een minimum aan verwatering. Het grote risico op herhaalde kapitaaloperaties is daarmee van de baan”, zegt Bernard Gustin.

Samen met het overtuigende kapitaalplan publiceerde Elia Group ook jaarresultaten die beter waren dan verwacht.

De aangepaste nettowinst steeg met 30 procent tot 5,73 euro per aandeel, vooral dankzij een stijging van het reguleerde actief tot 18,5 miljard euro en het faire rendement dat Elia Group van de regulatoren mag verdienen op die actief. In België steeg de aangepaste nettowinst met 18 procent. Bij het Duitse dochterbedrijf 50Hertz, goed voor 60 procent van de groepswinst, steeg de aangepaste nettowinst zelfs met 40 procent. De sterke winststijging bij 50Hertz is echter typisch voor het eerste jaar in een nieuwe tariefperiode in Duitsland en is de volgende jaren niet houdbaar.

Voor 2025 verwacht het management een verdere stijging van de nettowinst tot 490 à 540 miljoen euro, tegenover 450 miljoen euro dit jaar. De evolutie van de winst per aandeel is ook afhankelijk van de toename van het aantal uitstaande aandelen, maar het management zegt dat de vooruitzichten gegeven op de jongste investeringsdag rekening houden met deze verwatering en dus overeind blijven. Dat betekent dat de winst per aandeel in de periode 2024-2028 met minstens gemiddeld 10 procent per jaar zal toenemen. Het dividend, 2,05 euro betaalbaar in 2025, zal in die periode de inflatie volgen.

Conclusie

Met een sluitend kapitaalplan veegt het management een pak twijfels en risico’s over de financiering van het omvangrijke investeringsplan van tafel. De verwatering voor de aandeelhouders blijft tot 2028 relatief beperkt en maakt de creatie van aandeelhouderswaarde mogelijk. De waardering is intussen met een koerswinstverhouding van 13 heel aantrekkelijk gegeven het beperkte risicoprofiel van de gereguleerde resultaten. We behouden het koopadvies.

Advies: kopen

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 73,5

Ticker: ELI:BB

ISIN-code: BE0003822393

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 5,4 miljard euro

K/w 2024: 21

Verwachte k/w 2025: 13

Koersverschil 12 maanden: -29%

Koersverschil dit jaar: -2%

Dividendrendement: 2,7 %