Geen derde indicatie in filgotinib voor Galapagos

Het Belgische biotechbedrijf Galapagos heeft zijn eerste belangrijke afspraak in 2023 gemist.

De Mechelaars meldden dat de inductiecohorten van de fase III-studie met de JAK1-remmer filgotinib in patiënten met de darmziekte van Crohn voor beide toegediende dosissen de beoogde primaire eindpunten niet haalden. Hoewel die horde met de hoogste dosis wel werd gehaald in het tweede deel van de studie, komt er geen goedkeuringsaanvraag in Europa en Japan.

Galapagos mikte op een piekverkoop voor Jyseleca van 500 miljoen euro tegen 2028 à 2030, inclusief in de ziekte van Crohn. Ondanks de tot nog toe beter dan verwachte verkoop in de goedgekeurde indicaties reuma en de darmziekte UC (verwachte omzet voor 2022 van 80 à 90 miljoen euro) zal de piekverkoop allicht bijgesteld worden tot minder dan 400 miljoen. Het voornemen blijft later dit jaar een fase III-studie met filgotonib op te starten in axiale spondyloarthritis.

De strategische klemtoon verschuift steeds meer naar de nieuwe franchise van CAR-T-kankertherapieën. Na de beperkte eerste goede data in december met CD19 CAR-T GLPG5101 in een fase I/IIa-studie in bloedkanker rNHL, werden vorige week ook goede eerste data gepresenteerd in het fase I-studieluik met CD19 CAR-T 5201 in de bloedkanker rCLL. De topline data van beide studies wordt in de eerste jaarhelft (5101) en medio 2023 (5201) verwacht. De succesvolle productie van CAR-T’s in de korte tijdspanne van zeven dagen met het gedecentraliseerde point-of-care-systeem van Cellpoint kan het commerciële potentieel van de CAR T’s op termijn aanzienlijk verhogen. Later dit jaar start met 5101 een fase Ib-studie in de immunologische ziekte refractaire systemische lupus.





Conclusie

Galapagos dook opnieuw stevig lager door de tegenvaller met filgotinib en veerde nauwelijks op na het goede nieuws met GLGP5201. Het CAR-T-onderzoek zit nog in een vroege fase en zal tijd vergen voor betekenisvolle waardecreatie. Tegen minder dan 0,7 keer de kaspositie eind 2022 schetst de markt een uiterst zwartgallig scenario. We verwachten dat topman Paul Stoffels de komende jaren het vertrouwen van de markt zal herwinnen en de contraire langetermijninvesteerder zal belonen.