Galapagos ziet verkoop Jyseleca plafonneren

Er zijn drie essentiële elementen in het investeringsverhaal van Galapagos. De uitzonderlijk hoge nettokaspositie in verhouding tot de beurswaarde, de commercialisatie van de JAK1-remmer Jyseleca (filgotinib) en de nieuwe franchise in CAR-T-kankertherapieën. Over de kaspositie zijn er geen zorgen. Eind juni stond bedroeg die 3,9 miljard euro of afgerond 59 euro per aandeel.

De nieuwsstroom rond het reumamedicijn is minder rooskleurig. Bijna drie jaar na de lancering moet Galapagos de verwachtingen weer bijstellen. Vorig jaar was er een jaaromzet van 87,6 miljoen euro. Voor 2023 stelde Galapagos bij de jaarrapportering eind februari een omzetvork van 140 à 160 miljoen euro voorop, die het nu bijstelt naar 100 à 120 miljoen. De verkoop stagneert al twee kwartalen. De al verlaagde piekomzet van 400 miljoen euro lijkt almaar meer utopisch, om twee redenen. Begin februari faalde het fase III-onderzoek bij patiënten met de ziekte van Crohn. Daarnaast zijn er de strengere richtlijnen rond het gebruik van JAK-remmers, waaronder Jyseleca. Die beperken het patiëntenbereik en zullen steeds minder artsen ertoe aanzetten die categorie ontstekingsremmers nog voor te schrijven. De toekomst van Jyseleca wordt ‘herbekeken’. Wat dat inhoudt, is niet bekendgemaakt. Het kan gaan van het zoeken van een (verkoop)partner tot het stopzetten van de commercialisatie.

Over de kankertherapieën verwachten we de komende maanden klinische data uit fase I-studies. Daarvoor is het dus nog vele jaren wachten op tastbare resultaten.





Conclusie

Dit is een aandeel voor de geduldige belegger, met de forse kaspositie in steun. Of Galapagos 2.0 een succesverhaal kan worden, is nog af te wachten. We blijven optimistisch dat Galapagos vanuit de lage waardering van 0,6 keer de kaspositie, al dan niet via bijkomende overnames, op de lange termijn aandeelhouderswaarde zal creëren.





Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 35,90 euro

Ticker: GLPG NA

ISIN-code: BE0003818359

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 2,36 miljard euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -32%

Koersverschil sinds jaarbegin: -13%

Dividendrendement: –