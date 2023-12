Favoriete aandelen voor 2024: Umicore

2024 belooft een herstel van de winstgevendheid. De relatief lage koers biedt beleggers een mooie instapkans voor de lange termijn.

De materialengroep Umicore is actief op drie fronten. In zijn grootste divisie maakt het bedrijf katalysatoren voor voertuigen. Die activiteit was in de eerste helft van 2023 goed voor 46 procent van de omzet en 40 procent van de bedrijfscashflow. Een tweede divisie huisvest de recyclage van edelmetalen uit afgedankte elektronica en andere industriële afvalstromen. De derde divisie werkt onder de noemer energie- en oppervlaktetechnologie, met de productie van batterijmaterialen voor de elektrische auto als belangrijkste activiteit.

Terugblik op 2023

Umicore heeft een moeilijk 2023 achter de rug. De bedrijfscashflow zal met ongeveer 10 procent gedaald zijn ten opzichte van 2022. De resultaten van de recyclagedivisie stonden stevig onder druk door de prijsdalingen van de edelmetalen die Umicore recycleert. Vooral de prijzen voor rhodium en palladium namen een diepe duik. In de eerste helft van 2022 was een kilo rhodium gemiddeld 505.000 euro waard, nu is dat 142.000 euro. De prijzen voor palladium vertoonden een gelijkaardig verloop. De bedrijfscashflow van die divisie daalde dit jaar tot onder het niveau van 2022, maar bleef boven de historisch gemiddelde niveaus van voor 2020. De was dit jaar de sterkhouder van het bedrijf. De resultaten werden gedragen door een stijgend marktaandeel op een automarkt die in 2023 herstelde.

De winstbijdrage van de batterijdivisie is voorlopig beperkt door de lage verkoopvolumes en de hoge investeringskosten in capaciteitsuitbreidingen. In het najaar kon Umicore een pak twijfels van tafel vegen. Het orderboek dikte flink aan tot 270 gigawattuur tegen 2030. De ambitie is tegen 2030 voor 400 gigawattuur onder contract te hebben. Umicore bevestigde ook dat het op die contracten een marge van minstens 25 procent zal verdienen op het niveau van de bedrijfscashflow vanaf 2026. Ook de financiering van de omvangrijke uitbreidingsinvesteringen werd een minder zware dobber, want voor de periode 2022-2026 dalen de investeringen van 5 miljard euro naar 3,8 miljard euro, onder meer dankzij royale subsidies van de Canadese overheid.

Verwachtingen voor 2024

2024 belooft een herstel van de winstgevendheid. De katalysatorendivisie gaat door op het elan dankzij de sterke marktpositie. In de batterijdivisie is het ergste achter de rug, maar die divisie zal pas vanaf 2026 een stevige winstmotor worden. Wellicht kan Umicore volgend jaar ook extra contracten aankondigen.

Maar het winstherstel zal in 2024 vooral moeten komen van de recyclagedivisie als de edelmetaalprijzen herstellen. De prijzen van rhodium en palladium zijn gedaald tot hun historisch gemiddelde niveaus van voor 2020. De forse prijspieken van de voorbij twee jaar zijn volledig afgeroomd. Een prijsherstel kan langzaam verlopen.

Waarom een favoriet?

Het slechte nieuws van 2023 is stevig in de koers verrekend. De lagere edelmetaalprijzen en de moeilijke kinderjaren van de batterijdivisie stuurden het aandeel dit jaar ruim 30 procent lager. Door die afstraffing is het goedkoop gewaardeerd, ook omdat beleggers het goede nieuws van het najaar nog niet belonen. De koers-winstverhouding is gedaald tot 12. Door het dikker wordende orderboek voor batterijmaterialen en de belofte van een behoorlijke winstgevendheid van die divisie vanaf 2026 is het risicoprofiel van de resultaten gevoelig gedaald. Een herstel van de edelmetaalprijzen impliceert dat ook de resultaten opnieuw met groei kunnen aanknopen. De relatief lage koers biedt beleggers een mooie instapkans voor de lange termijn.



Advies: kopen

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 24

Ticker: UMI

ISIN-code: BE0974320526

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 5,92 miljard euro

K/w 2023: 12

Verwachte k/w 2024: 12

Koersverschil 12 maanden: -29%

Koersverschil sinds jaarbegin: -32%

Dividendrendement: 3,3%