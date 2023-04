Fair overnamebod op Exmar

Op basis van de boekwaarde is het bod van Saverex karig, maar op basis van de winstgevendheid is het behoorlijk royaal.

Normaal zit de beurscarrière van Exmar erop. Grootaandeelhouder Nicolas Saverys lanceert via zijn holding Saverex een bod om de minderheidsaandeelhouders, die nog 50,96 procent van Exmar in handen hebben, uit te kopen. Saverex biedt 12,1 euro per aandeel, goed voor een premie van 24,7 procent boven op de slotkoers van 31 maart. In dat bod is ook het dividend van 1 euro per aandeel inbegrepen dat op 22 mei wordt uitgekeerd. Na de uitkering daalt het bod naar 11,1 euro per aandeel. Wij vinden dat fair.

Het bod lijkt karig gegeven de gezonde balans van Exmar. Nog geen twee jaar geleden dreigde het bedrijf te kapseizen onder een zware schuldenlast, maar de lucratieve verkoop van de FLNG Tango voor 646 miljoen dollar aan het Italiaanse energiebedrijf Eni betekende een wedergeboorte voor Exmar. De nettoschuldpositie van 492 miljoen dollar eind 2021 werd ingeruild voor een nettokaspositie van 105 miljoen dollar eind 2022. Ook het eigen vermogen kreeg een flinke injectie omdat Exmar een meerwaarde van 315 miljoen dollar boekte op de verkoop van de FLNG Tango. Eind 2022 klokte het eigen vermogen van Exmar af op 799 miljoen dollar, of 13,4 dollar per aandeel. Het bod is iets lager dan de boekwaarde, maar een korting is niet onlogisch, gezien het eigen vermogen vooral geïnvesteerd is in schepen waarvan de waarde meedeint met de golven van de cyclische sector.

Kijken we naar de winstgevendheid van Exmar, dan is het bod eerder royaal te noemen. Vorig jaar boekte het bedrijf een monsterwinst van 320 miljoen dollar, of 5,6 dollar per aandeel, dankzij de gerealiseerde meerwaarde op de FLNG Tango, maar de onderliggende winstgevendheid was vrij pover. Zonder die meerwaarde bleef de bedrijfswinst in 2022 steken op 38 miljoen dollar en de nettowinst op 5 miljoen dollar. Ook in 2021 bleef de nettowinst steken op 0,2 dollar per aandeel (of 0,17 euro per aandeel). Een bod van 12,1 euro per aandeel impliceert dat Saverys verwacht dat de winstgevendheid zal aantrekken.

De rentelasten zullen dalen, omdat Exmar met de opbrengst van de verkoop van de FLNG Tango ook de dure schuldenlast gedeeltelijk afbouwt. De LNG Eemshaven zal een heel jaar bijdragen aan het resultaat. Op jaarbasis worden die inkomsten op 15 tot 20 miljoen dollar geschat. Daarnaast is het afwachten hoe de huurtarieven voor het transport van lpg en ammoniak zullen evolueren.

Voor de grote en middelgrote gastankers verwacht Exmar een veelbelovend 2023 dankzij een toenemende productie en export van lpg, ondanks een dik orderboek aan nieuwe schepen. Exmar investeert ook zelf in nieuwe schepen. Eind 2024 worden twee nieuwe middelgrote gastankers opgeleverd in een joint venture met Seapeak. Eind maart bestelde Exmar nog eens twee schepen, die mogelijk ook op ammoniak kunnen varen. Op langere termijn zal de vraag naar transport van lpg toenemen in het spoor van een aantrekkende productie van vloeibaar aardgas (lng). In de energietransitie zal het transport van ammoniak aan belang winnen. Daartegenover staat dat hogere tarieven in de scheepvaartsector onvermijdelijk een golf van nieuwbouw uitlokt, waardoor de sector vrij cyclisch zal blijven.

Conclusie

Op basis van de boekwaarde van 12,3 euro per aandeel is het bod van 12,1 euro per aandeel karig, maar op basis van de winstgevendheid van de voorbije jaren is het bod behoorlijk royaal te noemen. Zelfs bij een aantrekkende winst richting 0,5 euro per aandeel wordt 24 keer de winst geboden, wat veel is in een cyclische sector. Per saldo is het overnamebod fair. Ons advies is om in te gaan op het bod.





Advies: ingaan op bod

Risico: laag

Rating: 3A

Koers: 11,6 euro

Ticker: EXM

ISIN-code: BE0003808251

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 690 miljoen euro

K/w 2022: 35

Verwachte k/w 2023: 24

Koersverschil 12 maanden: +93%

Koersverschil sinds jaarbegin: +44%

Dividendrendement: 8,6%