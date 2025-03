Ekopak stelt teleur

De grootste teleurstelling is de gebrekkige groei van het WaaS-segment.

Het aandeel van het waterbehandelingsbedrijf Ekopak verteerde de jongste resultaten niet goed. De koers staat zo’n 15 procent lager. De grootste teleurstelling is de gebrekkige groei van het WaaS-segment. Dat zet nog altijd hoge ebitda-marges neer – 65 procent in 2024 – maar de omzet van die afdeling ging achteruit met 7 procent. De reguliere waterbehandelingsactiviteiten groeiden wel met 60 procent en zetten een bedrijfskasstroommarge van 9 procent neer. Uitzonderlijke kosten op groepsniveau zorgden voor een aangepaste ebitda van 2,8 miljoen euro, tegenover 3,6 miljoen in 2023.

Het bedrijf heeft verschillende WaaS- en niet-WaaS-contracten afgesloten met grote industriële spelers binnen en buiten Europa, zoals FrieslandCampina en ArcelorMittal. De overname van GWE in 2023 en een joint venture met sectorgenoot Vyncke heeft Ekopak een meer internationale voetafdruk bezorgd. Zo’n 43 procent van de omzet komt van buiten Europa, tegenover 17 procent een jaar eerder.

Daarnaast gaat het verder met de bouw van Waterkracht, een koelwaterfabriek voor de Antwerpse haven, en gaat het verhuizen naar een nieuw hoofdkwartier in Deinze.

Dat alles heeft zijn stempel op de balans gedrukt, waar de schulden stilaan te zwaar beginnen te wegen, zeker omdat er nog geen voldoende hoge structurele bedrijfswinsten en kasstromen zijn. De schuldgraad (nettoschuld/ebitda) bedraagt 22, zelfs 25 als de leaseverplichtingen worden meegeteld. De recurrente kasstromen moeten sneller op gang komen. Sommige analisten gaan al uit van een kapitaalverhoging.

Goed nieuws was dan weer dat de WaaS-contracten in de lift zitten en de gecontracteerde jaaromzet uit WaaS in de tweede helft van vorig jaar steeg van 3 tot 19 miljoen euro.

Conclusie

Midden 2024 zei het management over een indrukwekkende WaaS-pijplijn te beschikken die in de tweede jaarhelft de inkomsten zou opkrikken, maar dat is uitgebleven. Het blijft moeilijk voor Ekopak om zijn potentieel te bevestigen. Daarom blijven we bij een houden-advies.



