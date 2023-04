Ekopak neemt te veel hooi op de vork

In plaats van de WaaS-afdeling gestaag uit te bouwen, is Ekopak ook aan een internationale uitbreiding begonnen, heeft het verschillende overnames gedaan en heeft het twee megaprojecten opgestart.

De parel van de waterbehandelingsgroep Ekopak is het WaaS-segment. Dat staat voor water as a service. Het is een soort abonnementsformule waarmee Ekopak proceswater aan bedrijven levert die daar per liter voor betalen. WaaS zette al een zeer sterke groei neer. Die groei zag een serieuze vertraging in de tweede helft van 2022. In de eerste zes maanden groeide het segment nog met 336 procent tegenover 2021. In de tweede jaarhelft stokte dat groeitempo tot 40 procent. Over het hele jaar verdubbelde de WaaS-omzet, maar de groeivertraging moet in de gaten worden gehouden.

Ekopak is twee heel grote projecten aangegaan. Het eerste is Waterkracht, de grote waterzuiveringsfabriek die in Antwerpen komt, dat het afvalwater van huishoudens zal zuiveren tot proceswater. Eind vorig jaar kondigde Ekopak de grootschalige publiek-private samenwerking Circeaulair aan, dat het samen met het waterzuiveringsbedrijf Aquafin en de investeerder EPICo2 zal opzetten. Daarmee zal Ekopak via kleinere waterzuiveringsinstallaties op industrieterreinen bedrijven voorzien van gezuiverd proceswater. Zowel Waterkracht als Circeaulair moet nog volledig worden uitgerold. Samen zouden ze zorgen voor een jaarlijkse afzet van 45 miljard liter proceswater. Daarnaast heeft de uitbreiding naar Frankrijk veel aandacht opgeëist.

Verhoogde marketingkosten zijn een andere reden voor de terugval van de WaaS-omzet. Ekopak promoot zijn WaaS-technologie door testcontainers bij bedrijven te plaatsen. Het aantal testcontainers is van één naar drie gegaan door de grote interesse. Een aantal WaaS-installaties is wel al geplaatst, maar nog niet opgeleverd, waardoor ze nog niet bij de omzet zijn gerekend. De bedrijfskasstroommarge (ebitda) van WaaS blijft wel superieur met 67 procent.

Het niet-WaaS-segment hield goed stand, met een bijna gelijke groei van rond 50 procent in de twee jaarhelften. In de tweede jaarhelft sloot Ekopak een fiks aantal niet-WaaS-contracten af, die in de loop van dit jaar aan de omzet zouden bijdragen. De ebitda-marge van de afdeling steeg van 2 procent in de eerste jaarhelft naar 7 procent in de tweede. Voor het hele jaar klokte die af op 5 procent.

Voor de hele groep zat de ebitda in de rode cijfers, met een verlies van 0,5 miljoen euro, voornamelijk door hogere kosten. Het operationele verlies steeg van 0,6 naar 2,3 miljoen euro. De verdeling tussen WaaS en niet-WaaS blijft min of meer gelijk. Het eerste leverde 14 procent van de omzet en het andere de rest. Het doel blijft om dat naar fiftyfifty te brengen.

Financieel staat Ekopak er goed voor. Het heeft nog 33 miljoen euro op de bank, voldoende om de groei nog enige tijd te blijven financieren. De balans is vooral aangedikt door het aantal nieuwe WaaS-installaties die het bij klanten heeft uitstaan. De verplichtingen zijn gestegen van 9 tot 24 miljoen euro. Voor 2023 verwacht het management een omzet van 25 tot 28 miljoen euro, een stijging met minstens 40 procent. Het aantal afgesloten WaaS-contracten is goed voor een voorziene omzet van 37 miljoen euro in de komende jaren. Eind vorig jaar was dat nog 29 miljoen euro.

Conclusie

Het aandeel heeft verrassend standgehouden het afgelopen jaar. Het bedrijf heeft heel veel hooi op zijn vork genomen. In plaats van de WaaS-afdeling gestaag uit te bouwen, is het ook aan een internationale uitbreiding begonnen, heeft het verschillende overnames gedaan en heeft het twee megaprojecten opgestart. In de tweede jaarhelft is gebleken dat het WaaS-segment daaronder lijdt. Om die redenen verlagen we het advies naar houden. Het risico blijft hoog.





Advies: houden/afwachten

Risico: hoog

Rating: 2C

Koers: 18,98 euro

Ticker: EKOP BB

ISIN-code: BE0974380124

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 281 miljoen euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: +4%

Koersverschil sinds jaarbegin: +11%

Dividendrendement: –