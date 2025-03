D’Ieteren Group moet hogere schuldenlast verteren

Na de uitkering van het superdividend vorig jaar ligt de focus bij de holding D’Ieteren op schuldafbouw.

Voor het eerst in jaren zal de aangepaste winst voor belastingen dit jaar niet stijgen bij D’Ieteren Group. De boosdoener is een sterke stijging van de rentelasten. Vorig jaar keerde D’Ieteren een uitzonderlijk dividend van 71 euro per aandeel uit, om een grondige herschikking van de familiale aandeelhoudersstructuur te financieren. De holding financierde de uitkering van dat superdividend, goed voor een uitstroom van 4 miljard euro, door extra schulden te maken bij dochterbedrijf Belron en bij de holding zelf. Die extra schuldenlast verhoogt de rentelasten dit jaar met 180 miljoen euro. Het management benadrukt dat de aangepaste winst zonder die extra rentelasten ook dit jaar licht zou stijgen.

De hogere rentelasten zijn echter een realiteit, die de holding snel het hoofd wil bieden. De focus ligt op de creatie van vrije cashflow, die gebruikt kan worden om de schuldgraad te verminderen. Overnames blijven op de radar staan, maar de kans is klein dat de holding de eerstkomende twee jaar een nieuw dochterbedrijf koopt.

Positief is dat de groep in staat is heel wat vrije cashflow te genereren. Vorig jaar steeg die met 22 procent, tot 740 miljoen euro. In 2025 zal de vrije cashflow minder royaal stromen, maar blijft een snelle schuldafbouw mogelijk. Bij dochterbedrijf Belron is de schuldgraad gedaald naar 5,1 keer de bedrijfscashflow eind 2024, tegenover nog 5,5 keer na de aandeelhoudersdeal. Met een vrije kasstroom van ongeveer 400 miljoen euro per jaar kan de schuldgraad bij Belron relatief snel dalen tot een meer geruststellend niveau van ongeveer 3 keer de bedrijfscashflow. Ook de holding maakt werk van schuldafbouw. Een lening van 250 miljoen euro is al afbetaald met kasstromen van dochterbedrijf D’Ieteren Auto, zodat de nettoschuld van de holding gedaald is tot 750 miljoen euro.

Om dat proces aan de gang te houden, moeten de dochterbedrijven operationeel goede prestaties blijven neerzetten. Bij Belron, goed voor bijna de helft van de groepswinst, stegen de vergelijkbare winst en omzet vorig jaar met respectievelijk 7 en 10 procent, maar door de hogere rentelasten bleef de winststijging beperkt tot 1 procent. Voor dit jaar verwacht het management een omzetstijging van 7 à 9 procent, een hogere winstmarge in 2025 en een aanhoudend hoog niveau van vrije kasstroom.

D’Ieteren Auto kende een recordjaar, dankzij een hoge marge van 5,1 procent. De winst steeg met 13 procent, dankzij een groter aandeel van duurdere auto’s in de verkoop en een strikte kostencontrole. Dit jaar belooft minder te worden door een lagere verkoop en een kleiner aandeel van duurdere auto’s in de verkoopmix.

Ook het dochterbedrijf PHE kende een sterk 2024 en moet die lijn dit jaar doortrekken. TVH herstelde dit jaar van de cyberaanval in 2023, maar de activiteiten zijn meer cyclisch en hebben dus last van de industriële laagconjunctuur in het Westen.

Moleskine, tot slot, blijft het zorgenkindje van de groep. De omzet en de winst daalden licht vorig jaar, maar het management verwacht dit jaar een beperkt herstel. “We blijven erin geloven. Het is een winstgevend bedrijf met mooie marges en cashflow. Moleskine blijft een deel van de familie”, zegt Francis Deprez, de CEO van D’Ieteren Group.

Conclusie

Na de uitkering van het superdividend vorig jaar ligt de focus op schuldafbouw. De vrij royale generatie van vrije kasstromen is geruststellend en moet toelaten de schuldgraad en dus ook het risicoprofiel van het aandeel in enkele jaren voldoende af te bouwen. Bij een verwachte aangepaste winst van bijna 14 euro per aandeel bedraagt de koers-winstverhouding slechts 12. We behouden het koopadvies.

Advies: kopen

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 154 euro

Ticker: DIE:BB

ISIN-code: BE0974259880

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 8,3 miljard euro

K/w 2024: 12

Verwachte k/w 2025: 12

Koersverschil 12 maanden: -21%

Koersverschil sinds jaarbegin: -5%

Dividendrendement: 1%