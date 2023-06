Deal van 200 miljoen minder voor Recticel

De schuimrubberproducent kan eindelijk aan de slag met zijn uitgestippelde toekomstplan als pure isolatiespeler. Het was enkele maanden geleden wel even schrikken, toen Recticel naar aanleiding van de update over het eerste kwartaal aan moest geven dat het Amerikaanse Carpenter niet langer bereid was 656 miljoen euro ondernemingswaarde, of circa 11,50 euro per Recticel-aandeel, te willen betalen voor de gekochte afdeling Engineered Foams. Die overeenkomst is nu herzien tot 451,8 miljoen euro. Recticel houdt wel twee activa: de Amerikaanse The Soundcoat Company (akoestische en thermische isolatie) en zijn belang van 33 procent in het Italiaanse Orsa Foam. Samen dragen die zo’n 4,5 miljoen euro bij aan de bedrijfskasstroom (ebitda) op groepsniveau. Recticel Ltd. (UK Comfort Foams) is verkocht aan GIL Investments Ltd.

Het belang van de overeenkomst valt moeilijk te overschatten. Vooreerst financieel. De verkoop levert Recticel 427 miljoen euro cash op. Daarmee is de schuldpositie aan het einde van het eerste kwartaal omgeturnd tot een mooie nettokaspositie in de buurt van 170 miljoen euro. Ook strategisch is de deal van belang. Recticel wordt een pure speler in isolatie. Daar zit door de energietransitie uiteraard groeipotentieel. Daar kan Recticel nu voluit op inzetten. We mogen nog overnames verwachten. Vorig jaar nam het al Trimo over. De Sloveense producent van hoogwaardige isolatiepanelen draagt sinds 1 mei 20 bij aan de cijfers.

De actualiteit is wel minder fraai. De stijgende rente en de gestegen prijzen voor bouwmaterialen doen de bestellingen in de bouwsector stilvallen. Recticel ziet niet meteen beterschap en geeft aan dat de aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) dit jaar “aanzienlijk” lager zal liggen dan vorig jaar (62,2 miljoen euro).

Conclusie

Het voordeel van de overeenkomst is dat er duidelijkheid is, ook al is waarde van de deal gezakt en behoort Recticel dit jaar tot de zwakker presterende aandelen op Euronext Brussel, nadat het vorig jaar een uitblinkersrol heeft gespeeld. Het aandeel noteert weer tegen boekwaarde en tegen zowat 7 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda). Er is dus een korting tegenover de sectorgenoten, maar de moeilijke marktomstandigheden weerhouden ons er nog van een adviesverhoging door te voeren.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 11,26 euro

Ticker: REC BB

ISIN-code: BE0003656676

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 635,4 miljoen euro

K/w 2022: 10

Verwachte k/w 2023: 27

Koersverschil 12 maanden: -29%

Koersverschil sinds jaarbegin: -27%

Dividendrendement: 2,7%