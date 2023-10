CMB en Frontline sluiten akkoord over Euronav

Na maandenlange onzekerheid is er een oplossing voor de patstelling tussen de twee referentieaandeelhouders van de olietankerrederij Euronav, CMB en Frontline. De patstelling kwam er nadat de familie Saverys van CMB in 2021 en 2022 een blokkeringsminderheid van 25 procent had uitgebouwd. Het doel was de fusieovereenkomst van juli 2022 tussen Euronav en het Noorse Frontline af te blokken. Frontline zette begin 2023 de fusiepoging met Euronav stop. Maar het verschil in visie tussen Frontline, dat nu 26,12 procent van de uitstaande aandelen van Euronav bezit, en CMB (22,93%) bleef, en verlamde de hernieuwde raad van bestuur.

De scheepsmagnaat John Fredriksen van Frontline wil de Euronav-strategie met de focus puur op olietankertransport doortrekken. CMB is een verbredingsstrategie genegen, met een diversificatie van de scheepsactiva en een vergroening van de scheepvaart en de industrie, onder meer dankzij de waterstof- en ammoniaktoepassingen van dochter CMB-Tech. Om de impasse te doorbreken, zijn drie overeenkomsten gesloten, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Een eerste is dat CMB de 57,5 miljoen Euronav-aandelen van Frontline koopt tegen 18,43 dollar per aandeel, omgerekend circa 17,5 euro. Een tweede is dat Frontline 24 Very Large Crude Carriers (VLCC’s) zal kopen van Euronav voor een totaal cashbedrag van 2,35 miljard dollar. Euronav heeft 41 VLCC’s, waarvan Frontline de recentst gebouwde (gemiddelde leeftijd 5,3 jaar) koopt tegen de marktwaarde. Euronav heeft ook nog 26 kleinere Suezmax-schepen. De mededingingsautoriteiten en een buitengewone aandeelhoudersvergadering in het vierde kwartaal (wellicht in november) moeten beide transacties nog goedkeuren. De derde overeenkomst is de beëindiging (schikking) zonder vergoeding van de arbitrage die Euronav aanspande tegen Frontline, nadat de Noren de fusieovereenkomst hadden opgezegd. De bedoeling is de drie overeenkomsten voor het jaareinde af te ronden.

Na de aandelenverkoop van Frontline zal CMB 49,05 procent van de uitstaande aandelen van Euronav aanhouden (53% van de stemrechten). Daarop zal CMB in het eerste kwartaal van 2024 een verplicht openbaar bod op alle uitstaande aandelen lanceren, eveneens tegen 18,43 dollar per aandeel (verminderd met het brutobedrag van een eventueel dividend dat intussen wordt uitgekeerd). Het openbaar bod zal allicht in maart of april afgerond zijn.

Tegen de verwachting in blijft Euronav beursgenoteerd. CMB zal na het afronden van het verplichte bod niet overgaan tot een uitkoopbod op de resterende aandelen. Op die manier kunnen de aandeelhouders van Euronav kiezen: uitstappen tegen een vergoeding in cash, of meegaan in het Euronav 2.0-verhaal van CMB.





Conclusie

Men kan discussiëren over de biedprijs van 18,43 dollar, maar een blik op de koersgrafiek van de voorbije vijftien jaar geeft aan dat die prijs billijk is. Wel wordt geen premie betaald op het modernste gedeelte van de vloot, net op het moment dat de vooruitzichten voor het olietransport voor de komende jaren uitstekend zijn. Het is niet dat we geen heil zien in de nieuwe strategie van CMB, maar de transitie zal tijd en geld kosten. Het rendement op de korte tot middellange termijn is onzeker. Topman Alexander Saverys geeft zelf aan de beursnotering te behouden om de financieringsnood te lenigen. Het aandeel van Euronav noteert met een logische korting van circa 5 procent op de biedprijs. We verlagen nu al het advies naar ‘ingaan op het bod’, al kunt u uiteraard wachten op de lancering van het bod begin 2024.





Advies: ingaan op het bod

Risico: laag

Rating: 3A

Koers: 16,69 euro

Ticker: EURN BB

ISIN-code: BE0003816338

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 3,68 miljard euro

K/w 2022: 17,5

Verwachte k/w 2023: 6,5

Koersverschil 12 maanden: +4%

Koersverschil sinds jaarbegin: +1%

Dividendrendement: 14,3%