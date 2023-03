CFE is een aantrekkelijke dividendbetaler

Ondanks de negatieve impact van de hogere intrestvoeten op de vastgoedmarkt presenteerde de bouw- en vastgoedontwikkelingsgroep CFE degelijke jaarcijfers.

De jaaromzet klom met 3,7 procent tot 1,17 miljard euro. De bedrijfskasstroom of ebitda daalde met 7,9 procent tot 63,1 miljoen euro, of een daling van de rebitda-marge met 70 basispunten tot 5,4 procent. De bedrijfswinst of ebit zakte met 12,1 procent tot 51 miljoen euro, waardoor de ebit-marge terugviel tot 4,4 procent (5,2% in 2021). Netto daalde de winst tegenover het historische recordcijfer van 2021 met 2,8 procent tot 38,4 miljoen euro of 1,53 euro per aandeel (-1,9%).

Polen is door de oorlog in Oekraïne tijdelijk niet langer de groeimotor. Toch blijft het orderboek met 1,72 miljard euro dicht bij het recordniveau van eind juni 2022 (1,78 miljard euro). De omzet van het segment Bouw & Renovatie groeide met 10,4 procent tot 798,7 miljoen euro, terwijl de ebit ondanks margedruk in Polen met 61,3 procent steeg tot 15 miljoen. Het segment Multitechnieken groeide met 5,4 procent tot 338,8 miljoen euro, maar de ebit zakte met 39,9 procent tot 11,3 miljoen. Het segment Vastgoedontwikkeling boekte een 37,4 procent lager nettoresultaat van 14,4 miljoen euro.

Voor 2023 verwacht CFE een bescheiden omzetstijging en een nettowinst in de buurt van het hoge niveau van 2022. CFE kocht in de tweede jaarhelft 1,24 miljoen eigen aandelen tegen gemiddeld 9,41 euro per aandeel. Dat was 4,9 procent van de uitstaande aandelen. Na een jaar onderbreking is er ruimte voor een hoger dan verwacht brutodividend van 0,4 euro per aandeel. De nettoschuld daalde van 113 miljoen euro tot 48,9 miljoen, mede dankzij een dividend van 40,8 miljoen van DEME voorafgaand aan de afsplitsing.

Conclusie

De stijgende renteomgeving is een tegenwind voor het aandeel van CFE. Daar staat een gezonde balans, een aantrekkelijk dividend en een gedisciplineerde bewaking van de marges tegenover. Tegen de boekwaarde en tegen minder dan 7 keer de verwachte winst 2023 is de waardering voldoende aantrekkelijk voor het koopadvies.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 9,05 euro

Ticker: CFEB BB

ISIN-code: BE0003883031

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 231,9 miljoen euro

K/w 2022: 6

Verwachte k/w 2023: 7

Koersverschil 12 maanden: -26%

Koersverschil sinds jaarbegin: -8%

Dividendrendement: 4,4%