Biocartis focust op de Verenigde Staten

Met de benoeming van Roger Moody tot CEO wendt Biocartis het strategische steven nadrukkelijk naar de Verenigde Staten. Inclusief Moody zullen binnenkort drie van de zeven bestuursleden Amerikaans staatsburger zijn. Moody heeft veel ervaring in het opschalen van medtechbedrijven, het aantrekken van Amerikaanse investeerders en het klaarstomen voor een verkoop aan een grote speler. Biocartis had al een goedkeuring van de SeptiCyte Rapid-infectietest van Immunexpress, maar kreeg in februari een belangrijke eerste FDA-goedkeuring voor een oncologietest (MSI tegen darmkanker). Die vult het bredere ‘research use only’ menu oncologietests aan die Biocartis al verdeelt aan de grote kankercentra in de Verenigde Staten. Met een FDA-goedkeuring kan de test onbeperkt worden verkocht aan alle labo’s. Immunexpress zal dit jaar de Amerikaanse goedkeuring vragen voor de EDTA-versie van SeptiCyte Rapid. In 2023 wordt ook de in februari gelanceerde Idylla IDH1-2 kankertest, de eerste op basis van de nieuwe FLEX-technologie, na een pilotfase wereldwijd uitgerold.

De eerstekwartaalcijfers werden niet gesmaakt. De productomzet steeg met 2 procent tot 10,8 miljoen euro, waarvan 8 miljoen uit de verkoop van oncologiecartridges (+16%). De brutomarge bedroeg 37 procent (34% in 2022) en de bedrijfskasstroom (ebitda) verbeterde met 12 procent tot -8,4 miljoen. De jaarverwachtingen blijven een productomzet van 55 à 60 miljoen euro (+25 à 35%), een brutomarge van 40 à 45 procent en een verbetering van de ebitda met 8,5 à 11,5 miljoen tot -25 à -28 miljoen. Dit jaar worden drie Idylla-versies van partnertests gelanceerd: een borstkankertest van Life Arc, een nieuwe versie van de huidkankertest van SkylineDX en een schildklierkankertest van GeneproDX.





Conclusie

Het aandeel reageerde positief op de strategische bijsturing, maar viel terug na de kwartaalupdate. Gezien het potentieel, is alle relevante ervaring op de Amerikaanse markt meer dan welkom om zo snel mogelijk winstgevend te zijn. Koopwaardig voor de risicobewuste investeerder.

Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 0,63 euro

Ticker: BCART BB

ISIN-code: BE0974281132

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 58,9 miljoen euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -66%

Koersverschil sinds jaarbegin: +14%

Dividendrendement: –